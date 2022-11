Venezuela: Récupérer l’argent détourné après des sanctions illégales par le dialogue avec l'opposition

Le sauvetage des milliards de dollars détournés au Venezuela à cause du blocus et des mesures coercitives unilatérales imposées par les États-Unis marque le nouveau niveau de dialogue entre le Gouvernement et les oppositions vénézuéliennes, regroupées dans la Plate-forme Unitaire, qui reprennent au Mexique ce samedi 26 novembre. C’est ce qu’a fait savoir le chef de l'État, Nicolás Maduro, qui a réaffirmé que ces ressources seront investies dans des travaux pour la population vénézuélienne.

Après avoir déclaré qu'ils discutaient avec la Plateforme Unitaire depuis des mois avec le soutien du Royaume de Norvège, Maduro a précisé : « Tout cet argent que nous sauvons, ces comptes bancaires avec plusieurs milliards de dollars, nous les investirons dans le service électrique nécessaire, dans l'eau, la santé, l'éducation, Las Tejerías, El Castaño, les endroits où le pluies torrentielles ont fait tomber des ponts, dans le changement climatique. »

Lors de l'émission « L'Heure de la Salsa et de la Joie", diffusée sur Radio Miraflores, il a réaffirmé que les dialogues ont eu lieu "en silence entre Vénézuéliens, avec le soutien du Royaume de Norvège". Il a immédiatement remercié la nation européenne « pour son travail diplomatique prudent. Nous le disons sans désir de protagonisme, de pantallerisme comme on dit au Venezuela ».

Il a également remercié le Gouvernement mexicain dirigé par le président Andrés Manuel López Obrador et le chancelier Marcelo Ebrard, « pour la diplomatie positive et prudente qui a soutenu ces dialogues et sert de base pour qu’ils puissent être repris à un nouveau niveau ; un nouveau point de dialogue. Un nouveau point en fonction de la récupération des ressources détournées pour les investir dans le peuple du Venezuela et ensuite nous verrons qu'une autre question pourra être discutée avec ce secteur de l’opposition.

Le chef de l'État a souligné que le Gouvernement s'est efforcé de dialoguer avec toute la société vénézuélienne. « Le Venezuela a des niveaux très avancés de dialogue social, politique, économique et culturel avec toute la société, mais nous nous sommes particulièrement engagés dans le dialogue avec le secteur politique dépendant des États-Unis qui répond aux directives du Gouvernement étasubnien, avec le secteur qui, pendant un certain temps, s'est appelé guaidociste et ne l'est plus ; ils se sont appelés PU », Plateforme Unitaire.

« Le Venezuela a toujours eu un dialogue »

Il a considéré comme une exagération que les médias internationaux et les agences de presse signalent que les dialogues sont « repris ». Il a précisé que « le Venezuela a toujours eu un dialogue. Ce n'est pas que le dialogue ait repris, c'est que nous allons dialoguer avec le secteur d'opposition extrémiste qui a cherché à faire un coup d'État au Venezuela et a échoué, et nous tendons la main (à ce secteur extrémiste) comme un pont de salut pour qu'ils reviennent à la démocratie, à la Constitution. Notre peuple et le monde doivent être clairs à ce sujet.

Il a ajouté : « Nous négocions avec un secteur qui a cherché l’intervention militaire au Venezuela ; qui a appelé le Gouvernement de Donald Trump (ancien président des États-Unis) à nous envahir ».

Il a précisé que, bien que la Plateforme Unitaire représente "28 % du vote de l'opposition sur 100 % des voix de l’opposition additionnées dans le pays", la table de conversations est importante le bien de la nation. Il a déclaré que dans son ordre du jour, il consacre et garde beaucoup de temps pour communiquer avec tous les partis d'opposition vénézuéliens qui existent dans le pays.

Il a réaffirmé que la paix est la méthode de la Révolution Bolivarienne. « C’est notre port comme disait le Libérateur Simón Bolívar et nous allons chercher la paix par les chemins du dialogue, de la compréhension, de l’harmonie, de la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela, du respect de la Constitution ».

Il a déclaré que le dialogue "est une bonne nouvelle encourageante, de bon augure ».

Rien d’imposé

Le chef de l'État a souligné que "les agences de presse, les médias hégémoniques de l'Occident et des États-Unis et les Gouvernements étrangers ne vont pas venir imposer au Venezuela quoi que ce soit ni aujourd'hui ni jamais ; entendez-le dans cette voix claire et intelligible : personne ne va nous imposer quoi que ce soit, ni aujourd’hui ni demain ni jamais! »

Des ressources pour le peuple

Pour sa part, le chef de la délégation du Gouvernement à la table de dialogue, Jorge Rodríguez, a confirmé que le Venezuela consacrera les ressources détournées qu'il récupèrera à garantir les services d'eau, d'électricité, de santé, d'éducation et d'économie pour la population.

"Je pense que c'est un bon accord qui va nous permettre de récupérer des ressources qui étaient illégalement bloquées à l'étranger et qui vont arriver directement aux soins de la population vénézuélienne", a-t-il déclaré.

Il a également souligné l’incorporation de Camila Fabri de Saab, épouse du diplomate Alex Saab, enlevé par le Gouvernement étasunien à la table de dialogue.

Un peu plus tôt, le Gouvernement a indiqué dans un communiqué la récupération des ressources du Venezuela bloquées par le système financier international, de l'argent qui sera destiné à renforcer les services publics, fait partie du deuxième accord social qui devrait être signé par le Gouvernement et un secteur de l'opposition regroupé dans la Plate-forme Unitaire, lors de la réunion de ce samedi 26 novembre au Mexique.

Dans le rapport fait par le chef de la délégation du Gouvernement à la table de dialogue, Jorge Rodríguez, il est précisé que le deuxième accord social « crée un mécanisme pratique, destiné à répondre aux besoins sociaux vitaux, et à répondre aux problèmes des services publics sur la base de la récupération de ressources légitimes, propriété de l’État vénézuélien qui sont aujourd’hui bloquées dans le système financier international. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://albaciudad.org/2022/11/se-retoma-el-dialogo-con-la-oposicion-busca-rescatar-miles-de-millones-de-dolares-secuestrados-tras-las-sanciones-ilegales/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/11/venezuela-recuperer-l-argent-detourne-apres-des-sanctions-illegales-par-le-dialogue-avec-l-opposition.html