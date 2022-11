Venezuela: Un dialogue entre le Gouvernement et l’opposition au Forum de la paix de Paris

Paris, 8 novembre (Prensa Latina) La cinquième édition du Forum de Paris sur la Paix prévoit d’accueillir des discussions entre les représentants du gouvernement et l’opposition vénézuélienne, a déclaré aujourd’hui le directeur général de l’événement, Justin Vaïsse.

Dans un entretien accordé à Prensa Latina, le fondateur du forum qui se tiendra vendredi et samedi prochains, a encadré la rencontre inter-vénézuélienne dans le dialogue entre les parties avec l’accompagnement du Mexique et de la Norvège, un processus interrompu il y a un an.

Nous espérons qu’il aura lieu vendredi après-midi, c’est un sujet sensible, de ceux qui peuvent changer du jour au lendemain, mais il y a maintenant une bonne chance que cela se produise, a-t-il expliqué.

Vaïsse a souligné l’importance des pourparlers et la volonté des organisateurs de progresser vers une issue aux tensions politiques dans le pays sud-américain.

Le Venezuela est un acteur de poids, tant régional que dans le domaine énergétique, a souligné l’historien et intellectuel français.

Selon le fondateur et directeur général du Forum de Paris pour la paix, les représentants du gouvernement et de l’opposition vénézuéliens y bénéficieraient du soutien européen et, en particulier, du président de la France, Emmanuel Macron, dans un dialogue à huis clos.

À cet égard, Vaïsse a rappelé les salutations d’hier à Sharm El Sheikh, en Égypte, entre Macron et le chef d’État vénézuélien, Nicolas Maduro, sur la scène de la Conférence des Nations Unies sur le Changement Climatique (COP27).

Selon diverses sources, le mandataire français a proposé de commencer un travail bilatéral.

