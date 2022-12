Amérique latine : Bagarre au Mercosur : les reproches de l'Argentine, du Brésil et du Paraguay à l’Uruguay

Les Gouvernement de l'Argentine, du Brésil et du Paraguay ont rejeté mercredi les avancées de l'Uruguay dans son intention d'obtenir des accords commerciaux hors du marché commun du Sud (MERCOSUR).

Dans une note publiée par les chancelleries des trois pays, les membres de plein droit du bloc ont manifesté leur désaccord avec la signature éventuelle d'accords unilatéraux avec la Chine et l'Association Transpacifique, mais Montevideo a réaffirmé son intention de continuer à avancer.

Cette réaction répond aux « actions du Gouvernement uruguayen destinées à négocier individuellement des accords commerciaux et douaniers, en tenant compte de l'éventuelle présentation par la République Orientale de l’Uruguay d'une demande d'adhésion au Traités Intégral et Progressiste de l'Association Transpacifique (CPTPPI) », dit la note diffusée par l'Argentine, le Brésil et le Paraguay.

Dans le texte, ces pays préviennent l'Uruguay qu'ils agirons avec la plus grande rigueur juridique pour éviter que les règles structurelles du bloc régional ne soient brisées.

« Les trois pays se réservent le droit d'adopter les mesures éventuelles qu'ils jugeraient nécessaires pour défendre leurs intérêts dans le domaine juridique et commercial, », dit la note remise à la coordination nationale de l'Uruguay devant le MERCOSUR.

La tension entre ces pays avait déjà été évidente en septembre 2021, quand l'Uruguay avait annoncé un arrangement avec la Chine pour un traité de libre commerce (TLC). Cette fois, les mêmes membres du MERCOSUR se sont prononcés contre parce que cette position contrevient au traité d'Asuncion, qui établit que toute négociation hors du bloc doit se faire par consensus entre les membres du mécanisme d’intégration.

Cette note a été divulguée au moment où le chancelier de l'Uruguay, Francisco Bustillo, réalise une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande et où on spécule sur une annonce éventuelle à propos de l'Accord Transpacifique composé par ces deux pays, plus le Japon, le Canada, Brunei, le Chili, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, Singapour et le Vietnam.

« Nous nous sommes senti dans notre plein droit de le faire, »,a dit le président de l’Uruguay, Luis, Lacalle Pou lors d'une conférence de presse, à propos de sa demande d'entrer dans une nouvelle alliance.

Cette annonce pourrait se faire à quelques jours, d'un nouveau sommet du Mercosur, à Montevideo, les 5et 6 de ce mois, quand le président de l’Argentine, Alberto Fernandez, recevra de Lacalle Pou la présidence tournante du groupe.

« Nous avons été très frontaux dans le face-à-face, nous avons été très frontaux dans les réunions du MERCOSUR. Et nous avons une semaine qui vient qui va être divertissante, le », a dit le président uruguayens à propos de cette réunion.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar, infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/12/01/nuestramerica-pugna-en-mercosur-las-razones-del-reproche-de-argentina-brasil-y-paraguay-contra-uruguay/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/12/amerique-latine-bagarre-au-mercosur-les-reproches-de-l-argentine-du-bresil-et-du-paraguay-a-l-uruguay.html