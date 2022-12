Amérique Latine: Des initiatives pour soutenir Pedro Castillo

Les chefs d’Etat et de Gouvernement de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique–Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP), plaideront pour des initiatives destinées « à ce que les droits du peuple péruvien et les droits de Pedro Castillo soient respectés » suite à la situation politique critique que traverse le pays. Cette annonce a été faite par le président de la République, Nicolas Maduro, qui a précisé qu'ils accueilleraient la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) dont la présidence tournante est exercée par l'Argentine, pour chercher des issues pacifiques, démocratiques et constitutionnelles « à la crise immense dont souffre notre frère le Pérou. »

Il a ajouté : « Nous avons regardé avec beaucoup de douleur la tragédie que vit le peuple péruvien, la violence, le grand nombre de personnes assassinées dans les rues, la grande quantité de gens arrêtés, blessés et persécutés », à cause de la concrétisation d'une manœuvre orchestrée par la droite contre le professeur Pedro Castillo. À ce sujet, il a indiqué que L'ALBA–TCP « a fait un pas en avant pour qualifier de coup d'état ce qui a eu lieu au Pérou. »

Le 7 décembre dernier, le Congrès du Pérou a prouvé la destitution du président Pedro Castillo pour soi-disant « incapacité morale », après que le président ait déclaré la dissolution du Parlement au milieu d'une crise politique qui dure depuis son accession à la présidence.

