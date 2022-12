Brésil : Lula ne pourra pas inviter Maduro à son investiture

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, est l'un des dirigeants internationaux que le président élu du Brésil, Luiz Ignacio Lula da Silva, veut inclure dans la longue liste d'invités à son investiture le 1er janvier prochain mais un ordre de 2019 signé par le Gouvernement de Jair Bolsonaro l'empêche d'entrer dans le pays.

En plus de Maduro, une centaine de citoyens vénézuéliens ont interdiction d'entrer dans le pays dans le cadre de ce décret odieux, signé non seulement par Bolsonaro, mais aussi par son ministre de la justice et son ministre des affaires étrangères de l'époque, Sergio Moreau et Ernesto, Araujo, rapporte le journal O’Globo.

Avec le retour de Lula, au palais du Planalto, les relations du Brésil avec le Venezuela, changeront de manière drastique puisque le Brésil cessera de reconnaître comme chef de l'État vénézuélien l'opposant Juan Guaidó et l'ambassadrice que celui-ci a désignée Maria Teresa Belandria, qui a participé à la campagne de Bolsonaro, et a déjà quitté le pays par décision personnelle, après l’annonce des résultat des élections.

La question n'a pas encore été discuté par les équipes chargés d'organiser la transition de pouvoirs et le ministre des affaires étrangères qui n'a aucune intention de retirer Maduro de cette liste. Sa participation à l’investiture de Lula sera donc impossible.

Cela signifie que le président Maduro ne pourra mettre un pied au Brésil qu'une fois que Lula aura été investi et aura éliminé cette mesure qui s’est ajoutée à la fermeture de l'ambassade brésilienne à Caracas, ainsi que du reste des consulats, et à l’approbation de résolutions de l'Organisation des Etats Américains (OEA) contre le Gouvernement vénézuélien et en soutien à Guaidó.

Le nouveau Gouvernement élu a l'intention de reprendre les relations avec le Venezuela comme l'on déjà fait d'autres pays de la région comme la Colombie. Même si l'envoi d'un ambassadeur à Caracas peut prendre un certain temps puisque l'aval du Sénat est nécessaire, l'intention est de réouvrir les délégation diplomatiques aussi rapidement que possible.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar, infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/12/05/brasil-la-intencion-de-lula-de-invitar-a-maduro-a-su-toma-de-posesion-es-frustrada-por-un-decreto-de-odio-del-gobierno-de-bolsonaro/

