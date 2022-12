Brésil : Lula reçoit le conseiller à la sécurité des États-Unis envoyé par Biden.

Par Michele de Mello

Le président élu Luiz Inacio Lula. Da Silva reçoit ce lundi 5 à Brasilia le conseiller à la sécurité des États-Unis, Jake Sullivan. L'urgence climatique, l'immigration, la défense de la démocratie et la sécurité de la région ont été à l’ordre du jour.

Dans une note, la Maison-Blanche affirme que le but de ce voyage est de voir comment les États-Unis et le Brésil peuvent travailler ensemble « pour affronter les défis communs, dont la lutte contre le changement climatique en sauvegardant la sécurité alimentaire. »

L'Envoyé spécial de Joe Biden rencontrera Lula, l’ancien ministre des affaires étrangères Celso Amorim et le sénateur Jacques Wagner (PT/BA) pour discuter de l'ordre du jour du nouveau Gouvernement et il rencontrera aussi celui qui est toujours techniquement président, Jair Bolsonaro, et le secrétaire spécial pour les affaires stratégiques, l'amiral Flavio Rocha.

Biden se serait engagé à ce que Sullivan se rende au Brésil lors d'un appel téléphonique à Lula, après les élections d’octobre.

« Nous sommes engagés à faire croître à nouveau le pays. Et pour cela nous allons parler avec tous, » a écrit Lula sur Twitter.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar, infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/12/05/brasil-lula-se-reune-con-asesor-de-seguridad-de-eeuu-enviado-por-biden/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/12/bresil-lula-recoit-le-conseiller-a-la-securite-des-etats-unis-envoye-par-biden.html