Brésil : Petrobras ignore la transition, vend une raffinerie et parle de continuité

Le plan quinquennal annoncé par Petrobras, ne tient pas compte des demandes du nouveau Gouvernement.

A un peu moins d'un mois de l'investiture du président élu Luiz Inacio Lula da Silva (P. T), Petrobras a lancé une nouvelle version de son plan stratégique en ignorant les demandes du Gouvernement de transition. Ce plan, qui établit les lignes directrices des principaux investissements de l'entreprise a été présenté mercredi (30). Jeudi, des membres de l'entreprise d'Etat, ont dit aux investisseurs, que le document prévoyait la « continuité. »

La continuité, évidemment, et le « grand message » du plan, selon le directeur exécutif et financier pour les relations avec les investisseurs de Petrobras, Rodrigo Araujo. « La génération de valeur et la distribution de la valeur générée, continuent à être des piliers importants, », a-t-il, dit en indiquant même que la distribution de dividendes aux actionnaires continue à être une priorité.

Sous le Gouvernement de Jair Bolsonaro (PL), Petrobras a multiplié la distribution de dividendes aux investisseurs à cause de la réduction de ses investissements et de l'augmentation du prix de l'essence et du diesel au Brésil. L'entreprise d'État est devenue l'entreprise qui paye le plus de dividendes au monde. Tout cela a été critiqué par Lula pendant sa campagne.

Lula a aussi critiqué le fait que l'entreprise ait mis en vente une partie de ses actifs, y compris les raffineries qui produisent du combustible pour la consommation intérieure.

Malgré cela, Petrobras a annoncé mercredi la vente de la raffinerie Isaac Sabbá (Reman), située à Manaus (AM), à la Distribuidora de Petróleo SA (ATEM) d’ATEM.

Cette vente et la présentation d'un plan stratégique loin des idées du Gouvernement élu ont été critiquées par des économistes et des membres du Gouvernement de transition. Le groupe technique de Mines et Energie a même demandé à Pétrobras d'arrêter les ventes et de suspendre la présentation du plan, des demandes qui ont été ignorées.

« On doit suspendre la fermeture de Reman. Il est absurde de conclure cette opération sous la pression à la fin des feux d'un Gouvernement qui se spécialise dans la vente de biens publics brésiliens à des prix très réduits » a dit le coordinateur général de la fédération unique des travailleurs du pétrole (FUP), Deyvid Bacelar, qui fait partie du Gouvernement de transition.

Bacelar a aussi affirmé que ce plan stratégique de Petrobras sera révisé pour inclure des investissements dans le raffinage, la transition énergétique, l'énergie en provenance de sources renouvelables et des demandes pour l'industrie navale brésilienne. « Le nouveau plan doit être exécuté sur la base des grandes orientations et des priorités stratégiques des représentants du nouveau Gouvernement, », a-t-il dit.

Investissements

Eric Gil Dantas, un économiste de l'Observatoire Social du Pétrole (OSP) a aussi défendu la révision pour augmenter les investissements dans la compagnie d'État. « C'est très en dessous de ce que ça devrait, ce qu'il faudrait, et de ce qui serait possible étant donné le résultat de l'entreprise, » a-t-il dit. « Sous le gouvernement de Lula, l'entreprise tendra à récupérer son importance avec de nouvelles raffineries et une participation dans un projet de transition énergétique. »

Maurício Tolmasquim, ancien président de l’EPE (Entreprise d'Expertise Energétique) et membres du groupe technique de Mines et Energie du Gouvernement de transition a aussi défendu dans des interviews les investissements de Petrobras dans la transition énergétique. Il a aussi critiqué le fait que l'entreprise ait présenté un plan stratégique en l'absence du nouveau Gouvernement.

Renationalisations

Bacelar, de la FIP, a même affirmé sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux que le Gouvernement de Lula aurait le défi de « récupérer les actifs stratégiques, (de Petrobras, ) privatisés », sous le Gouvernement de Bolsonaro, ce qui fait penser à d’éventuelles renationalisations. Mais Tolmasquim a nié que ceci ait été évoqué.

Selon Bacelar, le défi du nouveau gouvernement sera aussi de garantir la fourniture de combustible au juste pris au Brésil. Il n'a pas précisé comment cela se ferait.

