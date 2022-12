Colombie: Les ex-FARC-EP assument leurs responsabilités

La Havane, 29 nov. (RHC)- Le dernier secrétariat des Forces armées révolutionnaires de Colombie-Armée du peuple (FARC-AP) a accepté lundi publiquement la résolution des conclusions de la Chambre de la Juridiction Spéciale pour la Paix.

L’entité a noté que lors de l'audience de reconnaissance, les sept participants ont individuellement et collectivement assumé leur responsabilité en tant que co-auteurs de prises d'otages, de privations graves de liberté et d’homicides.

De même, la responsabilité de chacun, selon son commandement, dans les crimes de guerre de torture, traitements cruels et inhumains, atteintes à la dignité de la personne, violences sexuelles et déplacements forcés perpétrés par les FARC-EP contre les otages.

"La Chambre a établi que les composantes factuelles, juridiques et réparatrices de la reconnaissance faite par les participants étaient suffisantes pour renvoyer l'affaire à la Section de première instance pour les affaires de reconnaissance de la vérité du Tribunal pour la paix", a-t-elle ajouté.

Au vu de la résolution, le groupe de participants a déclaré qu'il reconnaissait l'enlèvement comme un événement qui n'aurait jamais dû se produire dans le conflit armé interne et qui a généré une profonde douleur pour les victimes et leurs familles.

"Notre engagement sans restriction et sans faille est de continuer à respecter l'accord de paix, de contribuer à la vérité, de réparer les dommages causés aux victimes et à la société, comme le stipule l'accord", ont-ils déclaré dans un communiqué et réaffirmé, en l'honneur des victimes, qu'ils menaient des actions de réparation depuis avant qu'une sanction ne leur soit imposée.

"Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'exprimer notre douleur et notre honte pour les actions qui, dans le cadre de la guerre, ont touché des milliers de familles; une politique erronée contraire aux valeurs de nos causes révolutionnaires", ont-ils souligné.

Ils ont réaffirmé qu'ils sont profondément engagés envers les victimes qui se présentent devant la JEP en quête de vérité, de justice réparatrice et animés par le désir de laisser un pays en paix aux prochaines générations, "ce qui inclut également nos enfants ».

"C'est la première fois en Colombie qu'un acteur armé assume cet engagement et reconnaît sa responsabilité pour les événements survenus pendant la guerre", ont-ils souligné.

Le texte a été signé par Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime Parra, Rodrigo Granda et Milton de Jesús Toncel, qui étaient membres du dernier commandement des FARC-EP.

Source: Prensa Latina

