Cuba: Andy Granda et Yarisleidis Cirilo, athlètes de l'année 2022

Le judoka Andy Granda et la canoiste Yarisleidis Cirilo sont les meilleurs athlètes de l'année à Cuba, selon le vote traditionnel organisé par l'Inder et la presse spécialisée.

Le 100 kg Granda a remporté le titre de la Coupe du monde à Taskent, tandis que la guantanamera Cirilo a remporté plusieurs médailles d'or dans les rendez-vous et les coupes de l’orbe.

Dans un autre choix attendu, la paralyte Suslaidy Girat, s'est classée au sommet des athlètes handicapés, soutenue par deux couronnes et une deuxième place dans la sourde-lympique.

Parmi les disciplines collectives, le basketteur Niurkis Moras a été récompensé et le joueur masculin, le joueur de volley-ball Jesús Herrera et le softballeur Alain Román, selon des informations fournies ce matin par les autorités de l'Inder aux journalistes qui s'occupent du secteur dans la Ciudad Deportiva.

Le baseball5, vainqueur de la première Coupe du monde de la modalité, a été sélectionné comme meilleure équipe. Le softball féminin a reçu une mention dans cette catégorie, grâce à sa cinquième place mondiale.

La distinction de sport collectif a été attribuée au volley-ball, tandis que le canotage a été le plus important, à l'endroit où le judo a reçu une mention.

Lors d'un événement non individuel, il a décroché le duo de canotage de Katherine Nuevo et Yarisleidis Cirilo, avec une mention des plongeurs Luis Gustavo Cañabate et Carlos Daniel Ramos.

La liste des 10 meilleurs a été établie par le cycliste Arlenis Sierra, le tireur Leuris Pupo, les canoistes Katherine Nuevo et Serguey Torres, le boxeur Julio César La Cruz, le judoka Iván Felipe Silva, le tripliste Lázaro Martínez, la judoka Idalis Ortiz, Daniela Darriba, de balle basque, et le joueur d’échecs

Des mentions ont été accordées à la plongeur Anilsley García, au boxeur LázaroÁlvarez, à la tripliste Leyanis Pérez et au sauteur de longueur Maykel Massó.

Autres distinctions

Athlète le plus remarquable dans le contrat

Arlenis Sierra (cyclisme), Raydel Martínez (béissball) et Miguel Ángel López (ball)

Arbitre national

Jorge Luis Vega (athlétisme)

Arbitre international

Yunior Sosa (lutte)

Activités spéciales

Erik Hernandez (ma de la domination du ballon)

La liste des meilleurs parmi les athlètes handicapés était la suivante :

Sheyla Samariam (parajudo), Robiel Yanquiel Sol (parathisme), Leinier Savon (parateltisme), Dalidayvis Rodríguez (parajudo), Yunier Fernández (paraténis de table), Juan Manuel Romero (parajudo), Ulises Aguilera (parathisme), Leydi Rodríguez (parapesas), Guillermo Varona (parathlét

Le gala des remises de prix est prévu du 22 au 23 décembre. Lors de l'échange avec la presse, il a également été rapporté que ce mercredi 7, à partir de 9h00, un hommage posthume à l'entraîneur Ronaldo Veitía aura lieu dans le hall de la Ciudad Deportiva.

322 classés pour les Centraméricains et 98 pour les Panaméricains

José Antonio Miranda, directeur général des hautes performances de l'Inder, a informé la presse qu'environ 322 athlètes dans 19 sports et plus d'une vingtaine de disciplines sont qualifiés pour les Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes.

Dans le cas du judo, Miranda a souligné qu'il lui restait un qualificatif en mars de l'année prochaine : « C'est pourquoi nous ne l'avons pas en tant qu'officiel, même si les 14 judocas sont dans la zone de qualification. De plus, il nous reste en 2023 environ 16 événements qui peuvent nous donner un laissez-passer à San Salvador 2023.

En ce qui concerne ces jeux multisports, il a mentionné comme principales options pour Cuba l'athlétisme, les sports de combat, y compris la boxe féminine nouvellement incorporée, le clouage, le canoting, l'aviron, le taekwondo, la lutte, le judo et le handball.

« Une autre discipline qui sera présente pour la première fois ou depuis longtemps n'est pas apparue dans le programme des Centraméricains, c'est les échecs. Vous devez fournir cinq ou six des huit diplômes en compétition.

Le rendez-vous attribue la qualification pour les Panaméricains dans neuf sports. "Nous avons 98 athlètes déjà assurés à Santiago du Chili 2023, et dans le cas des paraathlètes, nous avons deux qualifiés dans le tir à l’arc".

Le directeur a précisé qu'en vue des événements multiples de 2023, selon les Jeux de l'Alba, les Centraméricains et les Panaméricains, Cuba n'a qu'une seule présélection de 1 022 athlètes.

Elle a commenté son intention d'assister à la Coupe du monde des Jeux de mer et de plage, après la participation de Cuba aux Centraméricains de Santa Marta. "Nous évaluerons avec le Comité olympique cubain comment insérer certains sports pour les éditions à venir ».

Il a également rappelé que Leuris Pupo est déjà qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

