Cuba: Cuba renforce ses programmes d'investissement pour consolider son économie

La Havane, 2 décembre (Prensa Latina) Le souci de l'État cubain de résoudre les problèmes de l'économie du pays est visible aujourd'hui dans les données sur les investissements publiées par l'Office national de la statistique et de l'information (ONEI).

Le rapport, rendu publique vendredi, souligne l'attention prioritaire accordée au secteur du tourisme, à l'agriculture et à l'industrie, en tant que moteurs importants pour développer le reste des liens.

Car l'essentiel des investissements en 2022 concerne l'industrie du voyage, l'immobilier, l'agriculture (plans alimentaires) et l'assistance sociale.

L'ONEI souligne que de janvier à septembre de cette année, 33,5 % des ressources substantielles avaient été allouées aux services aux entreprises, aux activités immobilières et de location, ce qui inclut le tourisme (plus de 15,832 milliards de pesos, un peso cubain équivalant à 24 dollars au taux de change officiel et à 124 dans les maisons de change).

Ces valeurs d'investissement sont représentatives, malgré les difficultés financières actuelles, alors que 2,6 pour cent (1.218.1 milliards de pesos) ont été consacrés à l'agriculture, l'élevage et la sylviculture.

Ces aspects sont censés freiner la croissance des branches comme l'industrie, l'agriculture dans son ensemble, l'électricité, l'eau, le gaz et d'autres éléments des activités quotidiennes du pays.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=890749:cuba-renforce-ses-programmes-dinvestissement-pour-consolider-son-economie&opcion=pl-ver-noticia&catid=49&Itemid=101