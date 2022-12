Cuba: Feu vert à la boxe féminine

Alberto Puig de la Barca, président de la Fédération cubaine de boxe, a précisé qu'ils ont élaboré « un plan émergent avec deux étapes essentielles : la première, qui nous servira de guide pour aborder les Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes de San Salvador-2023 (compétition sous inscription), et la seconde, après les Jeux panaméricains jusqu'aux Jeux olympiques »

14 décembre 2022 09:12:45

Au milieu de l’engouement suscité par la Coupe du monde, le mouvement sportif cubain, et en particulier les femmes, ont célébré l'approbation de la pratique de la boxe féminine dans notre pays.



Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse par Ariel Sainz, vice-président de l’Institut national des sports, de l’éducation physique et des loisirs (Inder), qui a ajouté que ce succès a pour toile de fond « des questions essentielles qui ont été abordées dans le pays en ce qui concerne la Constitution, Cuba étant le premier pays à signer et le deuxième à ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le nouveau Code des familles et le programme d’autonomisation de la femme. En outre, le contexte actuel impose de reconnaître la nécessité de changer la conception existante dans le pays concernant le sport de la boxe féminine, en tenant compte du nombre élevé de femmes qui, dans le cadre de leur préparation physique, utilisent les éléments techniques de la boxe dans leur exercice quotidien ».



Alberto Puig de la Barca, président de la Fédération cubaine de boxe, a précisé qu'un « plan émergent a été élaboré avec deux étapes principales : la première, qui nous servira de guide pour aborder les Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes à San Salvador-2023 (sous inscription), et la seconde, après les Jeux panaméricains jusqu'aux Jeux olympiques ».

Il a précisé que des travaux seront effectués « dans les catégories de boxe olympique (50, 54, 57, 60, 66 et 75 kilogrammes) et nous envisageons la possibilité de participer aux Championnats du monde à Tachkent, en Ouzbékistan, en mai 2023. Pour ce faire, nous avons conçu une présélection de 12 femmes (deux par catégorie), pour laquelle la priorité sera donnée aux candidates issues d'autres sports de combat, censées avoir une préparation physique avancée, ce qui permettrait de nous concentrer sur les aspects technico-tactiques ».



Il a annoncé qu' « un tournoi interne sera organisé les 16 et 17 décembre, afin de sélectionner 12 des 48 boxeuses participantes, qui constitueront la présélection. Parmi elles, six nous représenteront à San Salvador ».



Le président de la Fédération cubaine a également indiqué que pour la prochaine année scolaire, des inscriptions seront ouvertes dans les Écoles d’initiation sportive (eide) pour la tranche d'âge 15-16 ans, et que le premier Championnat national de boxe féminine est prévu en novembre 2023.

