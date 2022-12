Cuba: L’ALBA-TCP célèbre son 18e anniversaire

La Havane, 14 déc (RHC) Des représentants du Nicaragua, du Venezuela, de la Bolivie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de la Dominique, de la Grenade, de Sainte-Lucie et d'Antigua-et-Barbuda ont célébré le 18e anniversaire de l'ALBA-TCP mercredi lors de la sixième session extraordinaire du Parlement cubain.

Au Palais des congrès de La Havane, les membres de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP) ont partagé leurs expériences avec des députés cubains lors d'une réunion à laquelle ont participé le leader de la Révolution cubaine, Raúl Castro Ruz, et le président de la République, Miguel Díaz-Canel.

Le chef du Parlement cubain, Esteban Lazo Hernández, a remercié les présidents du Venezuela, Nicolás Maduro, de la Bolivie, Luis Arce, et du Nicaragua, Daniel Ortega, de leur présence.

Lazo Hernández a souligné l'histoire de l'ALBA-TCP, qui compte de nombreux beaux exemples qui démontrent son esprit de solidarité, de complémentarité, de justice sociale et de collaboration.

De son côté, le président cubain Miguel Díaz-Canel a également réaffirmé le rôle clé de l'Alliance bolivarienne pour les peuples des Amériques – Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP) dans le moment politique que traverse la région.

Le dirigeant cubain a déclaré que le bloc, qui célèbre son 18e anniversaire, a démontré sa nécessité et sa valeur en tant que mécanisme d'intégration fondé sur les principes de solidarité, de complémentarité et de coopération.

Il a souligné que le nouveau carrefour que traverse l'Amérique latine ne peut être affronté sans unité, et a énuméré les facteurs qui ont un impact sur la crise actuelle, tels que les effets du Covid-19, l'ordre international injuste et la guerre.

Il a ajouté que dans un contexte de difficultés économiques, d'inflation et de faible accès aux ressources financières, les forces progressistes progressent dans la région grâce aux luttes sociales.

Cependant, alarmés par ces projections, l'impérialisme et ses alliés harcèlent et encouragent les poursuites judiciaires à motivation politique, comme celle menée contre la vice-présidente argentine Cristina Fernández, à qui Díaz-Canel a adressé une forte accolade et le soutien des Cubains.

Le chef d'État de la nation caribéenne a également dénoncé le fait que les oligarchies ont recours à la manipulation constante de la réalité et que, sans s'exposer, elles se regroupent pour soutenir les programmes gouvernementaux d'orientation fasciste et appliquent tout ce qui est nécessaire pour empêcher le triomphe de la gauche, a-t-il déclaré.

Il a également souligné qu'alors que l'Amérique latine reprend le chemin de l'intégration, les États-Unis réactivent la doctrine Monroe, dont les postulats ont servi à justifier les invasions et tentent aujourd'hui de limiter la souveraineté des peuples.

Ces réalités réaffirment la nécessité de l'ALBA, a déclaré Díaz-Canel, ajoutant que le bloc a un rôle clé à jouer en tant que forum efficace pour une action concertée. "Renforcer cet héritage est notre devoir et notre devoir de vigilance ».

Il a déclaré que les idées du leader cubain Fidel Castro et du leader vénézuélien Hugo Chávez étaient tournées vers l'avenir lorsqu'ils ont fondé l'ALBA, une véritable alliance de solidarité, a-t-il souligné, et a ajouté que c'est le groupe qui a montré les résultats les plus rapides de tous les mécanismes d'intégration créés.

Miguel Díaz-Canel a également exhorté les pays de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP) à avancer dans la construction d'une route économique et commerciale mutuellement bénéfique.

Le leader caribéen a déclaré qu'en 2023, les États membres de cette organisation devraient tout mettre en œuvre pour développer des projets de collaboration stratégique, économique et commerciale.

Díaz-Canel les a exhortés à continuer de promouvoir la volonté politique de mettre en œuvre ces programmes avec réalisme et détermination, comme l'ont fait les dirigeants Fidel Castro et Hugo Chávez, fondateurs de ce mécanisme de consensus régional.

Le dirigeant cubain s'est exprimé devant des délégations de haut niveau des pays membres de l'ALBA-TCP qui ont participé à une session extraordinaire de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba (parlement) à l'occasion du 18e anniversaire de cette organisation régionale.

Le président a remercié les membres du groupe pour leur solidarité avec Cuba, et a exprimé sa gratitude pour leur présence sur l'île à l'occasion de la tenue de son 22e sommet.

Dans ses remarques, le chef d'État a exprimé sa gratitude pour le soutien du monde, en particulier celui des pays de l'ALBA-TCP, dans la condamnation du blocus américain et de l'inscription injuste de l'île sur la liste américaine des États soutenant le terrorisme.

Il a également réitéré le soutien et la solidarité avec le Venezuela, le Nicaragua et la Bolivie pour leurs progrès malgré les attaques et les mesures coercitives auxquelles ils ont dû faire face.

Díaz-Canel a réaffirmé son soutien aux peuples des Caraïbes dans leur droit à recevoir un traitement équitable spécial et différencié pour les défis que leur imposent les effets du changement climatique et l'ordre économique international injuste.

Le président vénézuélien a souligné le caractère pratique de l'union ALBA-TCP

« L'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA-TCP) doit démontrer à chaque fois dans la pratique qu'elle est une union pour le développement, la paix et l'avant-garde », a déclaré, de son côté, le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Les membres de ce mécanisme multilatéral doivent être unis pour agir et soutenir leurs peuples respectifs, a déclaré le dirigeant vénézuélien lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba (parlement) pour le 18e anniversaire de l'organisation.

M. Maduro a souligné que près de deux décennies après sa constitution, cette union doit se fonder sur des principes d'action libérateurs et tenir compte des souhaits et des besoins des peuples.

Le chef d'État a souligné que l'ALBA-TCP est composée de gouvernements et de peuples qui constituent l'avant-garde progressiste de la région, unis et victorieux après avoir enduré des conspirations, des agressions, des campagnes internes et externes.

Dans ce sens, il a ratifié la solidarité avec les dirigeants de la Bolivie et de la Dominique pour leurs victoires sur les conspirations qui ont essayé de boycotter la stabilité de leurs pays et a dénoncé les campagnes contre Cuba et le Nicaragua.

Maduro a rappelé le moment de la fondation de l'Alliance par le leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro, et le commandant Hugo Chávez, qui ont uni leurs révolutions et leurs peuples pour dire à l'Amérique latine et aux Caraïbes qu'ils devaient marcher ensemble pour l'égalité et la libération.

Il a ajouté que depuis cette époque, il y a eu différents points de rencontre et impulsions qui ont construit une épopée très précieuse pour articuler l'authentique idée révolutionnaire du continent et montrer au monde les capacités pratiques de nos révolutions.

Il a souligné qu'au cours de cette période, de nombreuses réalisations ont été accomplies dans les domaines de l'éducation, de la santé publique, du commerce, démontrant que le syndicat doit avoir un sens pratique de l'action commune, ce qui est continuellement demandé.

M. Maduro s'est adressé aux représentants de haut niveau du Nicaragua, de Cuba, de la Bolivie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de la Dominique, de la Grenade, de Sainte-Lucie et d'Antigua-et-Barbuda, ainsi qu'aux députés de la nation hôte.

Des sources diplomatiques ont confirmé un programme d'activités pour les délégations qui comprend la tenue du XXIIe sommet ALBA-TCP, qui vise à promouvoir des projets de coopération entre les États membres.

L'ALBA-TCP est une alliance pour la vie, déclare le président bolivien

Pour sa part, dans son intervention, le président de la Bolivie, Luis Arce, a affirmé que l'Alliance bolivarienne pour les peuples des Amériques-Accord commercial entre les peuples (ALBA-TCP) est une union pour la défense de la vie.

S'exprimant lors de la sixième session extraordinaire du Parlement cubain, à l'occasion du 18e anniversaire du groupe, M. Arce a remercié les médecins et les enseignants cubains pour leur solidarité, leur altruisme et leur sacrifice en faveur de son pays.

Leur internationalisme révolutionnaire vivra à jamais dans le cœur du peuple bolivien, a-t-il assuré, et il a ratifié la volonté d'accompagner inconditionnellement la nation caribéenne dans toutes ses luttes et conquêtes, qu'elle assume comme les siennes.

M. Arce a souligné que l'Amérique latine et les Caraïbes traversent une période difficile en raison de l'ingérence étrangère et du non-respect de la volonté des majorités.

La bourgeoisie ne tolère pas la participation active des peuples à la politique et les secteurs anti-démocratiques ne cessent leur harcèlement constant des gouvernements de gauche légitimement constitués, a-t-il dit.

Le président bolivien s'est dit préoccupé par les différentes ruses utilisées actuellement pour ignorer les mandats des urnes ou pour saper les actions des gouvernements progressistes.

Il a également exprimé son rejet de l'utilisation de l'appareil judiciaire et médiatique contre ces représentants, et a notamment condamné l'utilisation de ces armes pour délégitimer et écarter de la vie politique la vice-présidente de l'Argentine, Cristina Fernández.

Il a également rejeté le siège et la persécution constante du Péruvien Pedro Castillo par le pouvoir législatif de son pays, qui a conduit à sa destitution, une question sur laquelle plusieurs gouvernements de la région se sont prononcés, appelant au respect de la volonté du peuple.

Le président bolivien a également fait allusion au fait que la démocratie retrouvée dans son pays grâce à l'unité des forces progressistes continue d'être en danger, en raison de groupes qui cherchent à obtenir par la violence, la haine et de nouvelles formes de coups d'État ce qu'ils n'ont pas obtenu dans les urnes.

Nous savons que face à ces menaces, nous pouvons compter sur Cuba, tout comme Cuba peut compter sur nous face à l'impérialisme, qui ne cesse de proposer un ordre mondial contraire à l'intérêt suprême de préserver la vie des êtres humains et de notre mère la terre, a-t-il réaffirmé.

Tant que le pouvoir réside dans le peuple, personne ne peut nous vaincre, a ajouté M. Arce, qui a demandé instamment de fournir des moyens plus rapides pour l'exercice de ce pouvoir, d'avancer dans une profonde révolution sociale, de renforcer la fierté de nos racines nationales et de renforcer la lutte anticoloniale, anticapitaliste, anti-impérialiste et anti-patriarcale.

Continuons à construire à partir du pouvoir populaire ce monde meilleur qui est possible et plus nécessaire que jamais, a-t-il conclu.

Le président nicaraguayen souligne l'importance de la Révolution Cubaine

De son côté, le président du Nicaragua, Daniel Ortega, a ratifié l’importance, la portée et la fermeté de la Révolution cubaine, respectée et admirée par les peuples du monde.

Lors de son discours à la sixième session extraordinaire de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (parlement), il a rappelé la récente tournée du président de l'île, Miguel Díaz-Canel, à travers les pays de la région, une intégration consolidée il y a des décennies par le leader Fidel Castro.

Lors de la réunion, consacrée au 18e anniversaire de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Traité de commerce entre les peuples (ALBA-TCP), M. Ortega a fait allusion aux moments fondateurs du bloc régional, promus par le dirigeant cubain Fidel Castro et le dirigeant vénézuélien Hugo Chávez.

Ils sont, a-t-il dit, présents dans "nos cœurs et nos consciences" et nous donnent la force d'affronter continuellement les agressions américaines, et il a souligné l'impact de ce mécanisme sur les sociétés de la région et sur la construction du rêve intégrationniste de Simón Bolívar.

Le chef de l'État a relevé : "il est temps de créer un nouveau monde", où les principes des Nations unies et la demande internationale de mettre fin au blocus économique, commercial et financier imposé par Washington à l'île sont respectés.

Ortega a souligné que, malgré le vote quasi unanime des Nations unies en faveur de la résolution présentée par La Havane contre cette politique génocidaire, l'impérialisme américain renforce ses sanctions unilatérales et a averti que Cuba "n'est pas seule dans cette bataille ».

En ce sens, il a reconnu l'héroïsme, la conscience, la résistance, le courage et l'énorme solidarité du peuple de la nation caribéenne, qui "une fois de plus, va gagner", et a indiqué la nécessité d'exercer une plus grande pression dans le monde pour briser l'hégémonie des États-Unis.

Le Premier ministre de la Grenade demande la levée du blocus américain de Cuba

Le premier ministre de la Grenade, Keith Mitchell, a quant à lui, exigé la levée du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à Cuba dans le but de subvertir le processus révolutionnaire sur l’île.

Nous devons rechercher des voies d'influence collectives pour parvenir à son arrêt par le biais d'alliances stratégiques avec des frères partageant les mêmes idées dans le monde, a-t-il déclaré lors de son intervention à la session extraordinaire du parlement cubain pour le 18e anniversaire de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Accord commercial entre les peuples (ALBA-TCP).

M. Mitchell a également rejeté l'inclusion de Cuba sur la liste unilatérale des pays terroristes établie par Washington, ainsi que les sanctions contre le Venezuela.

Le dirigeant grenadien a exprimé la gratitude de son pays envers Cuba et le Venezuela pour leur solidarité permanente, notamment dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

La nécessité de coopérer n'a jamais été aussi grande suite à la pandémie mondiale et à l'intensification constante des tensions internationales qui augmentent le coût des produits et provoquent la rupture des chaînes d'approvisionnement, ce qui, a-t-il dit, entraîne une plus grande pauvreté pour nos peuples.

Lors de la réunion, le dirigeant grenadien a mis en garde contre les dangers du changement climatique pour les petits États insulaires et les ouragans, qui, a-t-il rappelé, peuvent détruire en quelques heures des années d'efforts de développement.

M. Mitchell a salué le soutien de l'ALBA-TCP aux efforts visant à tenir les pays développés pour responsables de leur responsabilité dans le changement climatique et à indemniser les nations des Caraïbes pour les pertes subies en conséquence.

Il a déclaré qu'il s'agit d'une menace non seulement pour les petits États insulaires, mais aussi pour d'autres, comme l'ont montré les récents ouragans à Cuba et au Nicaragua, ou les inondations subies par le Venezuela et la Bolivie.

Dans ce sens, il a appelé à la plus grande intégration et complémentarité possible, et à l'unité régionale pour faire face aux défis communs et défendre le droit des nations de la zone à l'autodétermination et à la souveraineté.

Le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines plaide pour le renforcement les mécanismes d'intégration de l'Amérique latine et des Caraïbes

De son côté, le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Ralph Gonsalves, a estimé qu'il est crucial de renforcer les mécanismes d'intégration de l'Amérique latine et des Caraïbes pour défendre l'indépendance des nations de la région.

S'exprimant lors d'une session extraordinaire du parlement cubain à l'occasion du 18e anniversaire de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Traité commercial entre les peuples (ALBA-TCP), M. Gonsalves a dénoncé le fait que les États-Unis cherchent à maintenir leur hégémonie en étouffant les voix divergentes dans la région.

À cette fin, a-t-il dit, elle développe une politique agressive contre Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, en réponse à quoi il a exhorté au renforcement de l'unité, de la solidarité, de la coopération et de la complémentarité économique, fondements du mécanisme fondé par les leaders révolutionnaires Fidel Castro et Hugo Chávez.

L'ALBA-TCP, a-t-il dit, est née pour servir les peuples et défendre la justice, la paix et l'égalité, ainsi qu'une vie digne et durable pour tous.

Elle ne cherche pas à remplacer d'autres formes d'intégration régionale, mais plutôt à compléter ces organisations, à promouvoir d'autres efforts d'intégration tels que l'Association des États de la Caraïbe (AEC), la Communauté des Caraïbes (Caricom), l'Organisation des États des Caraïbes orientales et la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), a-t-il déclaré.

M. Gonsalves a insisté sur la nécessité de créer les conditions d'une plus grande intégration entre les pays de la zone et d'accroître les échanges de biens et de services, pour lesquels il a recommandé de mettre en place un pont aérien et maritime interrégional et un système de paiement durable.

Mais surtout, a-t-il dit, l'ALBA-TCP est une question de solidarité et celle-ci, sans équivoque, doit être renforcée par l'unité entre nos nations "comme un poing serré ».

L'impérialisme a peut-être la force de son côté, mais il n'est pas du côté de la justice dans sa campagne constante contre Cuba, le Venezuela et le Nicaragua révolutionnaires, a-t-il déclaré.

En ce sens, il a estimé que l'hostilité de Washington à l'égard de ces nations contredit ce qui est stipulé dans la Charte des Nations unies concernant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, la résolution pacifique des conflits et le multilatéralisme dans les relations entre États.

Le Premier ministre de la Dominique appelle à un engagement renouvelé envers l'ALBA-TCP

Le premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, a, quant à lui, déclaré que la réunion des pays membres de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique- Traité de Commerce des Pèuples (ALBA-TCP) est l'occasion de renouveler leur engagement en faveur de l’unité.

S'exprimant lors d'une session extraordinaire du parlement cubain à l'occasion du 18e anniversaire de cette organisation régionale, le chef du gouvernement caribéen a dénoncé les pressions exercées sur les États membres par ceux qui veulent voir les peuples se fragmenter.

La solidarité de la Dominique est inébranlable et ferme et ne cédera pas aux pressions et menaces de l'impérialisme, a ajouté M. Skerrit, qui a remercié les gouvernements de Cuba et du Venezuela pour le soutien qu'ils apportent à son peuple depuis des décennies.

M. Skerrit a salué la vision claire des dirigeants Fidel Castro et Hugo Chávez, fondateurs de l'ALBA-TCP, qui ont créé cette structure unique au monde, basée sur la solidarité et l'utilisation des ressources et du libre-échange, plaçant le bien-être des peuples comme son essence.

Le Premier ministre caribéen a également adressé un message aux parlementaires cubains, auxquels il a demandé de renforcer les acquis de la Révolution cubaine et de les faire connaître au reste du monde.

Il a ajouté que les générations futures devraient être encouragées à maintenir les positions de justice, d'autodétermination et d'indépendance totale de nos pays, qui sont des principes de l’ALBA-TCP.

Dans ses propos, M. Skerrit a mis en garde contre le danger de se laisser embrouiller par les idées que le Nord tente d'imposer, et a appelé les gens à ne pas se laisser emporter par ces intérêts extérieurs et à maintenir leurs engagements envers la révolution cubaine.

M. Skerrit s'exprimait devant des représentants de haut niveau du Nicaragua, de Cuba, de la Bolivie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, du Venezuela, de la Grenade, de Sainte-Lucie et d'Antigua-et-Barbuda, lors de cette réunion qui précède le XXIIe sommet ALBA-TCP qui se tient aujourd'hui à La Havane.

La session parlementaire spéciale précède la célébration du XXIIe sommet ALBA-TCP qui se tient aujourd'hui dans cette capitale.

Les premiers ministres du Commonwealth de Dominique, Roosevelt Skerrit, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Ralph Gonsalves, et de Grenade, Dickon Mitchell, ainsi que le ministre des Affaires étrangères d'Antigua-et-Barbuda, Chet Greene, et le ministre des Finances de Sainte-Lucie, Wayne Girard, parmi d'autres représentants des nations membres du bloc y étaient également présents .

(Source : PL).

