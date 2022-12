Cuba: Le président de l'Organisation mondiale des Zones franches apprécie la gestion de la ZED Mariel

Manuel Marrero Cruz, membre du Bureau politique et Premier ministre de la République de Cuba, a rencontré le 28 novembre le Dr Mohammed Al Zarooni, président de l'Organisation mondiale des Zones franches

Auteur: Yudy Castro Morales | internet@granma.cu30 novembre 2022 10:11:17

« Le fonctionnement de la Zone spéciale de développement de Mariel (ZEDM) et la manière dont le gouvernement cubain soutient ce projet sont impressionnants », a déclaré le Dr Mohammed Al Zarooni, président de l'Organisation mondiale des Zones franches, après avoir été reçu le 28 novembre au Palais de la Révolution par Manuel Marrero Cruz, membre du Bureau politique et Premier ministre.



De plus, Al Zarooni a fait ressortir le fonctionnement de la Zone en matière de systèmes, ainsi que les entreprises qu'elle a sélectionnées, notamment celles consacrées aux produits pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires. Dans la plupart de ces zones, a-t-il dit, ces secteurs figurent parmi les plus importants.



Aujourd'hui, a-t-il ajouté, le nombre d'entreprises investies dans des projets de cette nature a explosé, si bien que le travail ne se limite pas à l’utilisation intensif (sic!) de la main-d'œuvre, mais repose davantage sur la gestion des connaissances, comme les opérations financières, bancaires et le commerce électronique.



Dans des périodes complexes comme celles que nous vivons, a convenu le Premier ministre cubain, en raison d'une crise prolongée par le fléau de la pandémie, « il nous incombe de redessiner nos économies pour les nouveaux scénarios, et les zones franches ou les zones économiques spéciales jouent un rôle essentiel à cet égard ».



Cette rencontre, à laquelle assistaient également Rodrigo Malmierca Diaz, ministre du Commerce extérieur et des Investissements ; Ana Teresa Igarza Martinez, directrice générale du bureau de la ZEDM et le directeur général de l'Organisation mondiale des zones franches, le Dr Samir Hamrouni, a permis de mettre en évidence la consolidation de l'enclave cubaine, qui existe depuis neuf ans, en tant que site attractif pour les investissements étrangers et cubains.



La ZED Mariel compte actuellement 63 entreprises agréées, avec un montant d'investissement engagé de près de 3,2 milliards de dollars. Des investisseurs de 22 pays et 11 multinationales sont présents, et tous les types d'investissements étrangers et diverses formes de gestion cubaine sont représentés.

https://fr.granma.cu/cuba/2022-11-30/le-president-de-lorganisation-mondiale-des-zones-franches-a-souligne-la-gestion-de-la-zed-mariel