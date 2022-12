Cuba: Nouvelles opportunités commerciales pour les investissements étrangers

Le large éventail de possibilités va de la construction d'infrastructures à la production et à la commercialisation de denrées alimentaires.

Cuba a élargi les opportunités commerciales pour les investissements étrangers dans le pays en ajoutant de nouvelles possibilités dans plusieurs secteurs de la production et des services.



Approuvée par le Conseil des ministres et publiée dans le Portefeuille des opportunités pour les investissements étrangers, paru au Journal officiel n° 121 (ordinaire) du 2 décembre 2022, la mise à jour effectuée par les organes, les organismes de l'administration centrale de l'État et les entités nationales parrainant les investissements étrangers comprend 197 options commerciales liées à la production alimentaire, 130 au tourisme et 112 au pétrole.



En outre, 97 sont liés à l'industrie, 49 à l'exploitation minière, 21 à la construction et 19 au transport et à la logistique.



