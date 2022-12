Cuba: Second tour des élections municipales

La Havane, 4 décembre (RHC) Les électeurs de 925 circonscriptions à Cuba retournent aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections municipales visant à élire des représentants aux assemblées municipales du Pouvoir populaire.

Selon Prensa Latina, les élections d’aujourd’hui auront lieu dans les localités du pays où aucun candidat n'a été sélectionné le 27 novembre.

Pour être élu, un candidat doit recevoir 50 % plus un du total des votes et servira (sic!) un mandat non professionnel de cinq ans.

Le Conseil national électoral a indiqué que 5 728 220 électeurs ont voté au premier tour, ce qui représente 68,58 % des plus de 8,3 millions d'électeurs qui avaient été appelés aux urnes.

Les résultats montrent que 11 502 Cubains ont été élus comme délégués de circonscription lors des élections municipales du Pouvoir populaire.

Les élections du 27 novembre étaient les premières après la restructuration du système électoral cubain et la promulgation d'une nouvelle loi électorale dans le cadre de la constitution approuvée en 2019.

(Prensa Latina)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/306918-cuba-retourne-aux-urnes-pour-le-second-tour-des-elections-municipales