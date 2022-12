Équateur : Implications de la loi d’Association approuvée par le Congrès des États-Unis

Le Congrès des États-Unis a approuvé à une large majorité la loi d'Association Équateur États-Unis, 2022, a fait savoir le ministère des affaires étrangères et de la mobilité humaine de l’Équateur.

Selon la chancellerie, cette loi fait partie de la loi sur les autorisations de dépenses de la Défense nationale des États-Unis pour l'année fiscale 2023.

«Elle représente un événement sans précédent puisque c'est la première fois qu'aux États-Unis on fixe une règle exclusivement consacrée à renforcer la coopération avec l’Équateur, » a déclaré le ministre des affaires étrangères équatorien.

La chancellerie explique que cette loi a plusieurs buts parmi lesquels :

–Encourager la coopération bilatérale.

–Faciliter la relation commerciale.

–Promouvoir le développement économique inclusif.

–Lutter contre les économies illégales et la corruption.

–Renforcer la démocratie.

–Fomenter la conservation de l’environnement.

Il s'agit d'une loi bipartite, c'est pourquoi Quito considère que son approbation est « un signal qui indique que la relation avec l'Équateur provoque le consensus parmi la classe politique des États-Unis. » Une fois approuvée par le Congrès, cette loi sera envoyée au président des États-Unis, Joe Biden, pour qu'il la signe et ainsi, elle entrera en vigueur.

Vendredi, après qu'on ai appris que cette loi avait été approuvée, le président de l'Équateur, Guillermo, Lasso, a annoncé qu'il rencontrerai Biden lundi prochain 19 décembre à la Maison-Blanche.

Influence étrangère maligne.

Cette loi est une initiative de Bob Menendez, le président du comité des affaires étrangères du Sénat, des sénateurs républicains Jim Risch et Marco Rubio et du démocrate Tim Kaine.

Selon un communiqué du comité des affaires étrangères du Sénat, cette loi « élargit la coopération des États-Unis avec l'Équateur sur des questions d'intérêt mutuel. » En plus des objectifs déjà signalés par la chancellerie équatorienne, celle-ci dit que la loi a pour but d’augmenter les capacités à affronter « l'influence étrangère maligne », de renforcer la coopération en matière de sécurité et de combat contre la traite de personnes.

« Cette loi fournira aussi une assistance supplémentaire pour que l'Équateur puisse affronter l'influence d’éléments malins à l'étranger et d'autres défis comme les cyber -attaques, la cyber délinquance et la lutte contre la désinformation qui ne cherche qu'à saper les institutions démocratiques, », a dit Menendez.

Risch, dans sa déclaration a signalé que cet effort bipartite fomente la coopération bilatérale pour promouvoir « la résistance contre les influences malignes d'État et privées. »

Galápagos

Le sénateur démocrate Chris Coons qui a soutenu cette loi a précisé : « Une association renforcée entre les États-Unis et l'Équateur » permettra à Washington de mieux collaborer « à la protection de la réserve marine des Galapagos » pour « empêcher la pêche illégale dans des eaux protégées qui sont cruciales pour garantir la biodiversité. »

Le comité des affaires étrangères du Sénat des États-Unis a expliqué que la loi « autorise le transfert de deux garde-côtes excédentaires au Gouvernement de l'Équateur. »

Le partenaire préféré

Rubio, a souligné que « l'Équateur continua à être l'un des rares phares d'un Gouvernement démocratique pro-américain » face « à des Gouvernements d'extrême gauche ouvertement socialistes » dans l’hémisphère.

« Je souhaite la bienvenue à l’approbation de ce projet de loi bipartite important qui améliorera nos relations économiques bilatérales et nos initiatives de sécurité avec l'Équateur, » a-t-il déclaré.

Kaine s'est aussi montré satisfait par l'approbation de cette loi. Il a indiqué : « Elle sera importante pour aider à garantir que les États-Unis continuent à être le partenaire préféré de l'Équateur. »

Le démocrate Ben Cardin, un autre des sénateurs qui ont soutenu cette initiative, a déclaré : « l'Équateur continue à être l'un des alliés les plus importants des États-Unis dans les Amériques. » Et par conséquent, il espère qu'on puisse « renforcer encore plus l'association bilatérale. »

Entre-temps, le républicain, Bill Cassidy a déclaré qu'avec l'approbation de cette loi, ils cherchent « à aider de toutes les façons possibles » l'Équateur dans son effort pour « redresser la situation du pays », après ce qu'il considère comme « de nombreuses années sans gouvernement. »

Visites récentes

Avant l'approbation de cette loi, de hauts fonctionnaires étasuniens se sont rendus en Équateur.

En octobre dernier, une délégation de cinq sénateurs des États-Unis composée par Menéndez, Cardin et les républicains Rob Portman, Richard Burr et Ben Sasse était dans le pays et a rencontré le président Lasso.

Ensuite, en novembre, c'est la visite de la sous-secrétaire aux affaires politiques des États-Unis, Victoria Nuland, qui a eu lieu et en décembre, ça a été le tour du secrétaire à la sécurité nationale des États-Unis, Alejandro Mayorkas et du conseiller spécial du président Biden pour les Américains, Christopher, J. Dodd.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/12/16/ecuador-que-implica-la-ley-de-asociacion-aprobada-por-el-congreso-de-ee-uu/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/12/equateur-implications-de-la-loi-d-association-approuvee-par-le-congres-des-etats-unis.html