Haïti: Expulsion d’un navire-hôpital de la Marine étasunienne

La présence du navire USNS Confort de la Marine étasunienne a fait sensation en Haïti. Des activistes et des manifestants suspectent une opération destinée à extraire des ressources minérales du pays déguisée en action humanitaire pour fournir une aide médicale aux plus nécessiteux, dans le cadre de la Mission Promesse Continue 2022.

La réaction de l’ambassade étasunienne sur l’île ne s’est pas faite attendre. Un communiqué diffusé jeudi tente de justifier la suspension des travaux de l’USNS Confort, mais omet les protestations qui ont éclaté suite à la présence du navire. La note souligne la nécessité de reprogrammer la mission pour apporter de meilleurs soins au "grand peuple d’Haïti".

De son côté, le capitaine Bryan Carmichael, commandant du quatrième escadron amphibie et commandant de la Mission Promesse Continue 2022, a donné des précisions à ce sujet:

"Nous avons dû faire une courte pause dans nos opérations pour assurer la sécurité de notre personnel, mais il est important que nous revenions et continuions à tenir notre promesse au peuple haïtien. Nous avons élaboré un plan pour permettre à nos fournisseurs médicaux d’entrer et de sortir du bateau en toute sécurité, et de fournir au peuple haïtien les soins dont il a besoin", a-t-il déclaré.

Qu’est-ce que la Mission Promesse Continue ?

Les missions Promesse Continue font partie des activités et opérations militaires du Commandement Sud des États-Unis, la branche armée du Pentagone, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

Depuis plusieurs années, le Commandement Sud s’immisce militairement en Amérique Latine avec des entraînements et des exercices dans toute la région, la vente d’armes, ainsi que l’installation de systèmes de surveillance et d’espionnage et l’installation de bases militaires.

Les interventions humanitaires, dans la plupart des cas, n’ont fait qu'approfondir l'instabilité et les inégalités au lieu d'apporter le développement, la sécurité et la dignité à la population haïtienne. On signale même qu'elles ont participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/12/16/haiti-expulsa-buque-hospital-de-marina-de-eeuu-dicen-que-es-ladron/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/12/haiti-expulsion-d-un-navire-hopital-de-la-marine-etasunienne.html