Pérou : Des officiers se révoltent contre l’usurpatrice

Nous, les officiers subalternes, techniques, les sous-officiers et les troupes en général cantonnés dans la vallée des fleuves Apurímac, Ene et Mantaro (VRAEM) et sur les frontières n'accomplirons aucun acte contraire à la vie humaine et nous déclarons en rébellion contre l'usurpatrice, Dina Arcelia Baluarte Zegarra. De même, nous sommes contre ce système exploiteur et corrompu auquel la Constitution politique du Pérou de 1993 donne son aval.

Nous, la glorieuse, armée péruvienne, ne respecterons pas l'état d'urgence que nous considérons comme une violation des droits fondamentaux de la nation péruvienne et déclarons la guerre aux généraux et aux colonels qui s'agenouillent devant les politiciens, les procureur et les trafiquants de drogue à cause de leurs appétit et de leurs intérêts personnels. Nous lançons un appel à notre police nationale du Pérou humaine pour qu'elle dépose les armes. Dans le cas contraire, pour la vie de notre famille paysanne, on procèdera au désarmement militairement grâce à des tactique de guerre.

Malheureusement, la guerre est souvent inévitable. Même si personne n'aime l'idée de devoir quitter sa famille, des millions de nos ancêtres se sont levés en arme pour défendre leur pays. C'est à cause de ces vaillants soldats que les menaces que notre pays a affrontées n'ont pas détruit notre liberté. C'est pourquoi le peuple péruvien auquel nous le devons nous appelle à défendre ses droits fondamentaux : principalement l'éducation, la santé et le travail pour le peuple péruvien, que depuis des années 90, un secteur qui se dit « politique » négocie au prix du sang et du feu pour protéger les intérêts privés.

« L'intégrité territoriale ne se viole pas, toujours un pas en avant ! »

« Le véritable soldat ne se bat pas parce qu'il hait ce qu'il y a devant lui, mais parce qu'il aime ce qu'il y a derrière lui. »

Je crois en ma patrie, et pour elle, je suis prêt à vaincre ou à mourir.

Mission d'honneur et de sacrifices

Avec une profonde vocation de service et de devoirs sacrés à remplir.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/12/18/peru-rebelion-militar-oficiales-y-suboficiales-del-vraem-se-revelan-y-desconocen-a-dina-boluarte-y-piden-que-depongan-armas/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/12/perou-des-officiers-se-revoltent-contre-l-usurpatrice.html