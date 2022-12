Pérou : Dina Boluarte affirme qu'elle ne démissionnera pas

La présidente de fait Boluarte a affirmé qu'elle ne démissionnerait pas face aux violentes protestations bien qu'elle ait demandé au Congrès d'avancer les élections et offert de recomposer le cabinet présidé par Pedro Angulo.

L’équipe ministérielle est entrée en fonctions aujourd'hui depuis une semaine mais la chef de l'État, flanquée de ses ministres et des chefs des forces armées et de la police, a expliqué que ce cabinet a été composé pour répondre à la crise politique provoquée par l’auto-coup d'Etat de Castillo et son arrestation préventive pour les délits présumés de rébellion et de conspiration.

Le chef du commandement conjoint des forces armées, Manuel Gómez de la Torre, a affirmé que peu à peu les blocages de route sont levés après que 53 routes aient été occupées.

Au moins 50 agents de police ont perquisitionné les locaux de la Confédération Paysanne du Pérou, et du parti Nouveau Pérou, situés dans l’ovale Bolognesi, près de Lima, sous prétexte de les protéger des « violents, » selon les agents, ce qui a été rejeté par les politiciens de gauche.

Selon l'information préliminaire, on a trouvé dans les locaux, des frondes, des machettes, des pancartes et des publicités faisant allusion aux manifestations qui ont eu lieu dans différents points du Pérou. La députée Ruth Luque Ibarra a indiqué que les investigations préciseraient si les objets en question appartiennent aux 22 personnes qui se trouvaient dans le local de Nouveau Pérou.

Pendant ce temps, quelques 200 touristes qui étaient bloqués dans la zone touristique du Machu Picchu par les manifestations qui ont bloqué le passage des transports publics ont été évacués hier en train après le déblocage d'une partie de la route que les manifestants avaient obstruée avec des rochers. Le train est arrivé jusqu'à un secteur proche de la localité de Piscacucho dans la région de Cusco (sud) où un énorme rocher a empêché le passage du convoi touristique, a constaté l'agence AFP.

De là, les touristes, parmi lesquels se trouvaient des Étasuniens et des Européens ont marché pendant environ 2 km pour trouver des véhicules qui allaient dans la direction de la ville de Cusco où il y a un aéroport international. Les manifestants qui protestent à cause de la destitution de Castillo ont bloqué des routes dans plusieurs villes du pays et obstrué des parties de la voie ferrée dans la citadelle inca.

