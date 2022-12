Pérou : Dina Boluarte avance la date des élections à 2023

La présidente de fait du Pérou, Dina Boluarte, a annoncé mercredi qu'elle envisageait d'organiser les élections générales en décembre 2023, 4 mois avant sa proposition initiale.

Dans une conférence de presse donnée au Palais du Gouvernement, Boluarte a estimé que selon les « délais légaux » dans les procédures électorales, les élections générales pourraient être avancées à décembre 2023.

« Nous devons rester dans la marge légale, dans la Constitution, sortir de ces cadres devient déjà illégal. (…) Cela ne dépend pas de moi, cela dépend du Congrès et de l'entité électorale, » a-t-elle dit en évoquant le fait que les manifestants réclament de nouvelles élections en 2023 et non en avril demain 2024, comme cela avait été envisagé.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-elecciones-adelanto-20221214-0010.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/12/perou-dina-boluarte-avance-la-date-des-elections-a-2023.html