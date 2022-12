Pérou: Dina Boluarte fait prêter serment à un nouveau conseil des ministres

Au milieu des protestation, la présidente du Pérou, Dina Boluarte a fait prêter serment samedi à son premier conseil des ministres présidé par l'avocat et ancien procureur anti-corruption, Pedro Miguel Angulo Arana.

Le cabinet sera formé par 19 ministres, parmi lesquels 8 femmes. Il reste à désigner le ministre du travail et des transports.

Lors de la cérémonie de prestation de serment qui a eu lieu au Palais du Gouvernement à Lima (la capitale), Boluarte a déclaré qu'elle cherche à « stimuler un Gouvernement d'unité pour tous les Péruviens. », Elle a ajouté que le Gouvernement « encouragera le dialogue, la concertation, la croissance économique et la cohésion sociale. »

Parmi les ministères les plus importants, elle a révélé qu’ Ana Cecilia Gervasi sera ministre des affaires étrangères, et que Luis Alberto Otárola Peñaranda sera ministre de la défense.

Elle a fait prêter serment à Alex Contreras Miranda (ministre de l’économie et des finances), à César Cervantes (ministre de l’intérieur), à Nelly Paredes del Castillo (développement agricole), à Rosa Bertha Gutiérrez Palomino (santé), à Patricia Correa (éducation) et à José Tello Alfaro (justice).

Pour les ministère de la production, du commerce extérieur et du tourisme, de l'énergie et des mines et du logement ont été désignés Sandra Belaunde Arnillas, Luis Fernando Helguero Gonzalez, Oscar Vera Gargurevich et Hania Pérez de Cuéllar, respectivement.

Grecia Rojas a été investie comme ministre de la femme, Albina Ruiz Ríos comme ministre de l’environnement, Jair Pérez sera ministre de la culture et Julio Javier de Martini sera ministre du développement et de l'inclusion sociale.

Dans son message au pays, Boluarte a dit : « La consolidation de la démocratie, de l'État de droit, l'équilibre des pouvoirs et la gouvernabilité du pays sont la ligne essentielle de mon Gouvernement. »

À propos des manifestations de sympathisants de l'ancien président Pedro Castillo qui ont lieu dans différentes régions du pays, la présidente a demandé de rester calme et d'éviter les conflits « qui mettraient en danger notre fraternité en tant que Péruviens. »

Les manifestants demandent la libération de Pedro Castillo qui a été arrêté et mis en prison ainsi que l'organisation d’élections législatives et présidentielles.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/presidenta-peru-juramenta-nuevo-consejo-ministros-20221210-0027.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/12/perou-dina-boluarte-fait-preter-serment-a-un-nouveau-conseil-des-ministres.html