Pérou : L'ancien premier ministre Anibal Torres se déclare dans la clandestinité

L'ancien premier ministre péruvien Anibal Torres a annoncé samedi qu’il passe « dans la clandestinité » après que le procureur l’ait dénoncé pour délit de rébellion présumé.

" Le procureur de la Nation, sans raison, m'a dénoncé pour faire partie d'une organisation criminelle et pour perturber la Justice. Maintenant, il le fait pour rébellion et d'autres délits seulement pour avoir écouté le message du président, » a écrit sur Twitter l'homme politique en évoquant l’allocution de mercredi dernier dans laquelle l'ancien président Pedro Castillo avait annoncé la dissolution du Congrès et l'instauration d'un gouvernement d’exception.

Il explique qu'il a pris cette décision, parce que « les procureur sont des agents politiques. »

Dans un autre message, il a dénoncé le fait que l'ancien président « a été isolé et humilié pour avoir donné le message que personne du peuple n’ose gouverner le pays » et déclaré qu’il soutenait fermement l'ancien président : « Ma loyauté intacte envers Pedro Castillo est ma loyauté envers le peuple, » a-t-il écrit.

Le 24 novembre dernier, Torres a renoncé à la présidence du conseil des ministres après que le Congrès ait rejeté une question de confiance qu'il avait posée pour abroger la loi 31 399 car il considérait qu'elle limitait le droit des citoyens à participer aux réformes constitutionnelles et à les contrôler à travers le référendum. Ensuite, il a été nommé chef du cabinet de conseils du cabinet ministériel.

Après qu'il ait lu son message à la nation, Torres est resté aux côtés de l'ancien président et l’a même représenté en tant que défenseur lors de l'audience au cours de laquelle on a demandé la détention provisoire de Castillo, où il a déclaré qu'on violait « de façon flagrante le principe de légalité », parce que les accusations des procureur contre l'ancien président « n'avait pas été prouvées. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/12/11/peru-ex-primer-ministro-se-declara-en-clandestinidad-y-expresa-su-incolume-lealtad-a-castillo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/12/perou-l-ancien-premier-ministre-anibal-torres-se-declare-dans-la-clandestinite.html