Pérou: L’usurpatrice voudrait quitter le pays et mettre à sa place le président du Congrès

Il semblerait que l'usurpatrice Dina Boluarte soit en train de chercher à quitter le pays et propose au Congrès mafieux un projet de loi destiné à laisser sa charge au président du Congrès puisqu'il n'y a pas de vice-président. Le bruit court que Boluarte est devenue un pantin du Congrès, qu'il y aurait une forte possibilité qu’elle fasse un roque avec le militaire qui a des antécédents à l'intérieur de la droite la plus sauvage du Pérou, José Williams Zapata.

Zapata a dirigé le commandement conjoint des forces armées et a été le chef de la criminelle « opération Chavín de Huántar qui a eu lieu en avril 1997, sous le gouvernement du dictateur Alberto Fujimori, pour sauver les 62 otages qui étaient encore prisonniers du mouvement révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA). Dans cette attaque, ont été assassinés plusieurs guérilleros parmi lesquels le chef de l’opération Néstor Zerpa Cartolini.

Maintenant, Boluarte s'est inventé la possibilité d'un voyage (ou d'une fuite) et essaie d'imposer l'idée que le Congrès approuve une loi qui légalise ce transfert de commandement à Zapata.

Comme on le voit, au Pérou, la mafia politique parlementaire et le commandement militaire avancent de plus en plus dans leur projet de s'attribuer tout le pouvoir.

Traduction Françoise Lopez

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/12/26/peru-grave-la-usurpadora-dina-boluarte-quiere-salir-del-pais-y-dejar-en-su-cargo-al-presidente-del-congreso-y-militar-derechista-jose-williams-zapata/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/12/perou-l-usurpatrice-voudrait-quitter-le-pays-et-mettre-a-sa-place-le-president-du-congres.html