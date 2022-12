Pérou : La présidente écarte l'idée d'avancer les élections

La présidente du Pérou, Dina Boluarte, a écarté jeudi la possibilité d'avancer les élections.Hier, le Congrès a approuvé la destitution du président précédent Pedro Castillo, après que celui-ci ait dissout le Parlement et essayé d'instaurer un Gouvernement d'urgence exceptionnel.

Dans un bref, échange avec les médias, Boluarte a déclaré qu’elle assumait la présidence pour traiter les affaires le plus urgentes de la nation.

Elle a écarté la possibilité d'avancer les élections et indiqué qu’un peu plus tard, dans un dialogue avec les organisations, on examinera ce qu'il faut faire pour réorienter le pays.

Elle a reconnu que le Pérou traverse une période d'instabilité politique marquée par le passage de six présidents en six ans.

Elle a exprimer son désir que les relations avec les autres pays de la région continuent à être les plus correctes et fraternelles.

En ce qui concerne la remise au Pérou de la présidence tournante de l'Alliance du Pacifique prévue pour le 14 décembre prochain, elle a envisagé de rencontrer le vice-chancelier en charge de ce sujet pour prendre note sur celui-ci.

Elle a expliqué que le pays n’a pas actuellement une vice-présidente qui a été confiée au bureau présidentiel et qui puisse voyager pour recevoir cette charge. C'est pourquoi elle a dit qu'elle espère que le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pourra se rendre au Pérou pour concrétiser le transfert.

Elle ajouter que, dans le cas contraire, la remise de la présidence tournante sera réalisée lors d'une cérémonie par visioconférence.

Tandis que l'actuel chef d'État fait ses déclarations, on a appris que le jury suprême d'investigation préparatoire évalue la détention provisoire de l'ancien président Castillo.

