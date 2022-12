Pérou : Le Congrès destitue le président Pedro Castillo

Le Congrès du Pérou approuvé ce mercredi la destitution du président Pedro Castillo pour « incapacité morale » après que celui-ci ait déclaré, un peu plutôt la dissolution du Parlement au milieu de la crise politique traverse le pays.

La vice-présidente de la République,Dina Boluarte, restera à la tête du Gouvernement après que le Parlement lui ai fait prêter serment à 15h, heure locale. Ce sera la première femme assumer cette charge en 200 ans de république.

La représentation nationale a approuvé cette mesure par 101 voix pour, 6 contre et 10 abstentions après la fin du vote nominal, c'est-à-dire où chacun des parlementaires a été appelé à indiquer sa décision.

Le président du Congrès, José Williams, a dit que grâce à cette décision, on active la succession présidentielle prévue dans l'article 115 de la Constitution.

« Monsieur Pedro Castillo, en violation ouverte et flagrante de la Constitution, a annoncé une dissolution du pouvoir législatif en prétendant déclarer en réorganisation le bureau du procureur, et le pouvoir judiciaire, deux organismes constitutionnellement, autonomes, », a dit Williams.

C'était la troisième possible procédure de cette sorte à laquelle était soumis le président qui avait déjà échappé à une première demande de destitution en décembre 2021 quand la motion n'avait pas été acceptée et à une seconde en mars dernier qui avait obtenu 55 voix pour.

Cela se produit alors que quelques heures auparavant, le président Castillo avait annoncé la dissolution du Congrès et l'installation d'un gouvernement d’urgence.

Mais cette mesure avait accéléré la crise politique entre Castillo et le Congrès après avoir provoqué une division dans la classe politique, les forces de sécurité et d'autres entités qui l'ont rejetée et le peuple qui soutenait le décret du président.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/peru-congreso-destituye-castillo-20221207-0032.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/12/perou-le-congres-destitue-le-president-pedro-castillo.html