Pérou : Le Gouvernement dément de soi-disant plans de coup d’Etat

Le Gouvernement du Pérou a exprimé samedi son respect des principes démocratiques et a demandé à la population de ne pas tomber dans les spéculations « sur la soi-disant brisure de l'ordre constitutionnel. »

« Le Gouvernement est respectueux des principes démocratiques, c'est pourquoi nous lançons un appel à tous les Péruviens de bien, pour qu'il ne tombent pas dans les spéculations sur une soi-disant brisure de l'ordre constitutionnel, » a affirmé le Conseil des Ministres dans un communiqué publié sur Twitter.

« Le Gouvernement confirme son absolue respect de tous les pouvoirs de l'État, », ajoute-t-il. Samedi, des acteurs de l'opposition péruvienne ont lancé la rumeur d'un soi-disant coup d'Etat et affirmé que le Gouvernement du président Pedro Castillo serait en train d'envisager la fermeture du Parlement pour éviter une éventuelle destitution du président.

Les membres du Congrès ont prévu de discuter mercredi prochain d'une troisième motion de destitution de Castillo pour soi-disant incapacité morale.

Le chef de l'État a écrit samedi sur Twitter : « En un moment difficile pour le pays avec une crise à cause de la cinquième vague de la pandémie, je confirme mon engagement envers la démocratie, l'État de droit et la Constitution. »

« Je rejette fermement le fait, comment gouvernement soit en train de tram, et nous fermeture du congrès pour éviter de ne destitution, », a écrit le président.

Castillo a appelé le Parlement et toutes les institutions « à la plus large unité pour travailler unis pour un pays qui a besoin de nous ensemble pour résoudre ses grands problèmes et par lequel il nous avons été élus démocratiquement pour une période de cinq ans. »

Samedi, le ministre de la défense, Daniel Barragán, a présenté sa démission irrévocable au président pour raisons personnelles mais des secteurs de droite ont profité de cette information pour répandre la rumeur que Castillo serait en train d'envisager un soi-disant coup d'Etat pour éviter d’être destitué.

