Pérou: Pedro Castillo condamné à sept jours de détention provisoire

Lima, 9 décembre (Prensa Latina) Un juge a commandé jeudi que l'ancien président du Pérou, Pedro Castillo, purge sept jours de détention provisoire, alors que des milliers de manifestants ont réclamé sa libération dans la capitale et dans au moins trois villes de l'intérieur du pays.

Le juge suprême Juan Carlos Checkley a accepté la demande du Parquet de maintenir la période de détention de sept jours à compter d’hier, lorsque le président a été arrêté pour avoir annoncé la dissolution du Congrès, qualifiée de coup d’État.

Selon la pratique habituelle, le Ministère public mène pendant cette période des procédures pour soutenir l'enquête en faveur des crimes de rébellion et de conspiration et pour demander la conversion de la détention en détention provisoire qui, dans les cas extrêmes, peut durer jusqu'à 36 mois.

Le juge Checkley a refusé les arguments de la défense, selon lesquels Castillo n'a fait qu'une déclaration à la télévision annonçant des mesures d'urgence qui n'ont pas été mises en œuvre, et n'a pas non plus émis de document officiel décrétant cette disposition et d’autres.

En revanche, le pouvoir judiciaire a rejeté une requête en habeas corpus en faveur de la libération de Castillo, en faisant le point sur le fait qu'il avait été victime d'une détention arbitraire hier, tout comme son ancien premier ministre, Aníbal Torres. Ce dernier a été libéré et s'est accrédité comme avocat de l’ex-gouverneur (sic!).

L'ancien président a participé à l'audience de détention préliminaire par téléconférence depuis la prison où il est détenu depuis hier soir, située dans les installations de la Direction nationale des opérations spéciales (Dinoes) de la police.

Devant la prison, des milliers d'hommes et de femmes sans ressources ont exigé la libération de Castillo, face à un mur compact de policiers alignés pour les empêcher de s'approcher des portes de la prison, où l'ancien président Alberto Fujimori purge également une longue peine, sans détenir d'autres détenus.

Les manifestants ont lancé des cris hostiles aux journalistes, étant donné que la plupart des médias ont maintenu une campagne constante contre Castillo pendant son administration.

Des manifestations similaires ont eu lieu dans les villes andines d'Ayacucho, Huancavelica et la ville de Puno, dans le sud des Andes, dans la ville de Chota, dans le nord des Andes, et dans la ville côtière et septentrionale de Trujillo.

