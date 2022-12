Pérou : Pedro Castillo demande officiellement l'asile au Mexique pour protéger sa vie

Le président du Pérou destitué, Pedro Castillo, a officialisé sa demande d'asile au Mexique en dénonçant une « persécution infondée » de la Justice contre lui.

« L’ambassadeur (du Mexique) Pablo Monroy me fait savoir depuis Lima qu'il a pu rencontrer à 13h30, Pedro Castillo au centre pénitentiaire. Il l’a trouvé bien et en compagnie de son avocat,» a fait savoir jeudi le chancelier mexicain, Marcelo Ebrard.

Ebrard a indiqué que Castillo a confirmé « sa demande d'asile faite à l'ambassade du Mexique » jeudi matin. « Nous avons commencé les consultations devant les autorités péruviennes, » a annoncé le plus haut diplomate mexicain.

Il a fait ces déclarations après que l'avocat de l'ancien président Castillo, Victor, Gilbert, Pérez Liendo ait demandé au chef de l'État, mexicain, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) d'accorder l’asile à Castillo à cause de « la persécution infondée des organes de justice, qui ont donné un caractère politique à leurs actions. »

Dans une lettre adressée à AMLO, l’avocat a indiqué clairement que l'asile peut sauver « la vie et l'intégrité » de l’ancien président. « Ils cherchent à le juger pour de véritables annonces de volonté ou d’intention qui n'ont rien d'illégal, pénalement. »

Le défenseur a dénoncé le fait que les organes de justice péruviens persécutent politiquement « toute personne qui pense différemment du groupe oligarchique qui prévaut dans toutes les institutions du pays. »

Il a prévenu que l'opposition avait laissé l'ancien président totalement sans défense. « Ils ne m'ont même pas permis de le voir bien que je me sois identifié comme son avocat de la défense, c'est pourquoi le grave risque qu'il court est évidemment, », indique la lettre.

Le Mexique avait déjà annoncé qu'il accorderait l'asile à Castillo s’il le demandait. AMLO, à son tour, a défendu Castillo mercredi, et rendu responsable « les élites » du Pérou, de la chute du président de gauche.

"Nous considérons comme regrettable qu’à cause des intérêts des élites économiques et politiques, dès le début de la présidence légitime de Pedro Castillo, on ait créé une ambiance d'affrontement et d'hostilité contre lui jusqu'à l'amener à prendre des décisions qui ont servi à ses adversaire pour le destituer, » a écrit AMLO sur Twitter.

Celui qui a été le président du pays affronte à présent des accusations qui pourraient l'envoyer derrière les barreaux pour au moins 20 ans. Pendant ses 18 mois de gouvernement, Castillo a affronté plusieurs tentatives du Congrès pour le destituer. Il a dénoncé le fait qu'il est la cible d'une « persécution politique » et a été menacé à de multiples occasions d'un coup d'Etat de droite.

La destitution de Castillo et l'accession au pouvoir de son successeur, Dina, Boluarte, qui a rejeté l'idée, pour le moment, d'organiser des élections anticipées, a aiguisé encore plus la crise politique au Pérou, qui a eu 6 présidents en7 ans.

