Venezuela : Combattre le dollar criminel

Le président Nicolas Maduro a signalé que la dévaluation de la monnaie vénézuélienne survenue ces dernières semaines a été causée par « une perturbation due au dollar criminel » (le dollar parallèle), « un survivant de la guerre économique. » Il a appelé à « défendre le marqueur du dollar officiel, un dollar réaliste, objectif et pas le dollar criminel que gèrent quatre mafias de Miami. » Il a aussi reconnu que, pendant ces dernières semaines, il y a eu une forte augmentation ou « une surchauffe » dans les transactions commerciales qui sont passées de 100 000 par minute à plus de 700 000, ce qui a permis aux « mafias du dollar criminel » d’agir.

" combattre et affronter le dollar criminel avec la présence de tous les agents économiques du pays ! » s’est écrié le président Maduro lors d'une journée de travail avec les autorités politiques, militaires et gouvernementales qui a eu lieu à la maison culturelle Aquiles Nazoa. « J'appelle le peuple affronter le dollar criminel. Qu’on se respecte, donc ! »

Et il a demandé aux patrons : « Que voulez-vous ? Que reviennent les temps de la guerre économique, de l’instabilité, quand on utilisait les instruments économiques pour causer des dommages à la vie des gens ? Que veulent les commerçants ? Que reviennent les temps difficiles, ou veulent-ils que viennent des temps meilleurs, de stabilité, de tranquillité, de gagnant-gagnant, de respect du peuple, des temps où les inégalités ne se creusent plus ? »

Le taux de clôture du dollar parallèle, ce vendredi, était de 18,26 bolivars avec 29 % de différence par rapport au taux officiel qui a clôturé à 14,12 bolivars.

Ces taux parallèles sont diffusés à travers des sites et des comptes sur Instagram. Certains commerçants cherchent à vendre leurs produits au taux du dollar parallèle alors que les personnes veulent les payer en bolivars en alléguant que leurs fournisseurs les vendent à ce taux. Par contre, le taux officiel est fourni par la Banque Centrale du Venezuela (BCV) et s'obtient à travers une moyenne pondérée des opérations des bureaux de change des institutions bancaires qui vendent des dollars sur leurs sites.

Le dollar officiel a aussi beaucoup augmenté pendant ces 30 derniers jours : le 9 novembre, il était à 8,91 bolivars et vendredi dernier 9 décembre à 14,12 bolivars, ce qui implique une augmentation de 58 % en un mois. Le 12 septembre, il était à 7,95 bolivars et le 10 octobre à 8,19 bolivars. Ce lundi 12, le taux officiel a clôturé à 14,12 bolivars et le taux parallèle a un peu baissé à 17,45 bolivars après que le président Maduro ait l’annoncé, ce samedi, que des mesures seraient prises pour défendre le taux officiel.

Maduro a rappelé lundi que le marqueur offert par la BCV fonctionne « selon les règles de l'économie et du marché. » Il a indiqué qu'il y a eu « une grande stabilité pendant des mois, jusqu'à ce que le dollar criminel commence à agir sur la base d'un fait objectif qui est la surchauffe de l'activité des transactions commerciales. »

Il a indiqué qu'il y avait eu « une surchauffe incroyable » dans les transactions commerciales dans le pays. « Le président d'une banque du pays me disait que l'activité économique et commerciale du pays, un jour de grosse activité, pouvait aller jusqu'à 100 000 transactions commerciales par minute. C'était beaucoup. Mais que, durant le « Black Friday » du mois de novembre dernier pendant lequel les commerces et les entreprises vendent des produits au prix de l'offre, 500 000 transactions ont été réalisées par minute, et pendant le week-end dernier, on a enregistré 700 000 transactions commerciales électroniques par minute.

Le chef de l'Etat n'a pas eu de doutes sur le fait que ces problèmes seront surmontés et que les résultats de la croissance économique pour 2023 et 2024 seront positifs et gérables car à son avis, ce seront des années « de rétablissement économique, de mises en oeuvre, des années destinées à soigner les blessures sociales, économiques et les inégalités qui se sont créés suite aux sanctions criminelles, au blocus criminel et à la guerre économique. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/12/presidente-venezolano-llamo-a-combatir-el-dolar-criminal-y-senalo-que-hay-un-sobrecalentamiento-en-las-transacciones-comerciales/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/12/venezuela-combattre-le-dollar-criminel.html