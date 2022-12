Venezuela : Des élections libres de sanctions

Lors d'une conférence de presse avec les médias internationaux, le président de la République Nicolas Maduro a annoncé que son Gouvernement reprendrait le dialogue intégral avec toutes les oppositions du pays pour des élections libres de sanctions.

« Nous avons un dialogue économique avec tous les acteurs économiques du pays, nous sommes en train de dialoguer avec tous les secteurs économiques du pays, » a-t-il dit. Il a ajouté que dans les prochains jours, il activerait le dialogue concernant les élections de 2024, « pour que ce soient des élections libres et justes. Cela va dépendre de s’ils respectent ou non leur parole. Nous allons réactiver la table de dialogue inclusif, » a-t-il dit.

Il a également déclaré qu'il aimerait établir avec Antonio Ecarri et Gustavo Duque et avec Fuerza Vecinal un dialogue public et non secret. « Nous voulons des élections libres de sanctions, au moment où la Constitution et le CNE le détermineront,» a-t-il affirmé.

" Nous allons visualiser les scénarios des futures élections au Venezuela et avancer dans l'élargissement des garanties pour que ces élections soient véritablement libres et transparentes, », a-t-il réaffirmer.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

