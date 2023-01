Amérique latine : La CELAC est plus nécessaire que jamais

La présidente du Honduras, Xiomara Castro, a souligné mardi que la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) est plus nécessaire que jamais face à l'offensive de la droite qui organise des coups d’Etat.

« Dans un moment difficile pour notre région face à l'échec de l'Organisation des Etats Américains (OEA), aujourd'hui, la CELAC est plus nécessaire que jamais. La droite ne se repose pas, ils parlent cyniquement de développement et planifient des coups d'Etat, » a souligné la présidente lors de son intervention au sommet de la CELAC.

Elle a ajouté grâce a leur machinerie médiatique, au boycott économique et à la persécution politique, ils maintiennent une agression permanente contre les peuples.

Xiomara Castro a déclaré que la droite était responsable du pillage des ressources naturelles, de la détérioration accélérée de l'environnement et du changement climatique et elle a souligné que le néolibéralisme a laissé derrière lui la pauvreté, la faim et la misère.

« Ce n'est qu’unis que nous pouvons nous blinder contre le néofascisme, » a-t-elle déclaré et elle a exhorté à jouer un rôle actif de multipolarité et à dénoncer les politiques symétriques de la mondialisation.

Et elle a ajouté : « c'est le moment de la solidarité, », et elle a confirmé son « soutien total à la vice-présidente de la République d'Argentine, la camarade Cristina Fernandez, victime d'une implacable persécution judiciaire. »

À propos de la situation politique de son pays, la Présidente a souligné qu'après 12 ans de résistance, le coup d'Etat a été renversé « grâce au soutien du peuple hondurien, des martyrs et de la communauté internationale. »

