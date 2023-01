Amérique latine : La CELAC et la rébellion péruvienne

Par Ángel Guerra Cabrera

À propos de la vigoureuse rébellion péruvienne, l'auteur pense indispensable de souligner le rôle décisif des peuples et de leurs luttes politiques et sociales dans l'arrivée et l'avancée des Gouvernements progressistes.

De même, cette avancée a été indispensable pour générer un ensemble d'organisations régionales ou sous-régionales parmi lesquelles la CELAC qui recherchent l’unité, et l'intégration de l'Amérique latine et des Caraïbes. Car si Hugo Chavez, un premier cycle de Gouvernements progressistes et cet ensemble ont surgi au moment du passage du XXe au XXIe siècle, cela a beaucoup à voir dans sa gestation avec le Caracazo et, en général, avec un cycle de dure résistance populaire contre les politiques néolibérale en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ceci, grâce à des mobilisation populaires multiformes réussissent à présent à imposer leur hégémonie grâce au suffrage. Quelque chose d'impensable, sauf exceptions, quelques années auparavant. On n’a pas encore discuté à fond du rôle des mouvements armés et de celui des militaires patriotes dans le fait que des organisations révolutionnaires et progressistes aient pu arriver au gouvernement par la voix électorale.

Mais les forces révolutionnaires, démocratiques et progressistes affrontent aujourd'hui de nouveau et de graves défis. Le plus important est la montée des extrême droite et du néofascisme prêts à utiliser tous les moyens pour renverser ou ne pas reconnaître les victoires des forces progressistes comme nous l'avons vu récemment au Brésil, ou comme on le voit en Argentine avec des événements aussi honteux que la tentative d'assassinat de la vice-présidentes Cristina Fernández de Kirchner et les attaques contre la démocratie du parti judiciaire allié aux macrisme. Ou, dans les jours qui ont précédé le septième sommet de la CELAC, avec les provocations et les violences contre le président Nicolas Maduro que préparaient les forces politiques liées à l'ancien président Macri et à ses petits amis de Miami, toujours associés aux ambassades des États-Unis et « d'Israël ». Cela s'est retourné contre car ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs de faire exploser la réunion et bien que le président Maduro se soit abstenu de s'y rendre, la présence vénézuélienne et bolivarienne a été très active.

Dans ce temps, au Pérou, le seul mouvement populaire à l'échelle nationale mobilisé dans toute son histoire suite à des revendications politiques, comme l'a dit Hector Béjar, l'un des intellectuels et des combattants sociaux les plus lucide du pays, continue avec la plus grande force. Il a ajouté : « Nous sommes dans un processus de destitution de l'ancien système et de constitution d'un nouveau. Et le plus probable, et que… si ce mouvement subsiste et augmente, la revendication d'une Assemblée Constituante et d'une nouvelle Constitution continuera à croître jusqu'à devenir hégémonique. »

En d'autres termes, la dictature parlementaire–militaire et médiatique d'extrême droite mise en place dans le pays après le coup d'Etat contre le Président constitutionnel Pedro Castillo a fermé les voies politiques mais un fait qui est de notoriété publique est que le mouvement populaire créatif péruvien est en train de prouver avec courage et intelligence que malgré la féroce répression policière et militaire de Madame Boluarte, ces voies peuvent être rouvertes et éventuellement arriver à imposer leur ordre du jour à travers la mobilisation des masses.

Après que l'extrême droite de la région ait été vaincue dans sa tentative de faire avorter le sommet de la CELAC à Buenos Aires, au Pérou, apparaît ce qui pourrait être une autre grande défaite pour elle si le mouvement populaire, comme cela a été noté auparavant, parvient à rendre hégémonique ses revendications de convocation d'une Assemblée Constituante et de rédaction d'une nouvelle Constitution qui révoque la constitution de Fujimori en vigueur actuellement. On doit prendre en considération le fait que les quechua et les Aymara, qui sont les acteurs fondamentaux de la rébellion péruvienne avec les étudiants, les travailleurs, les petits patrons et de plus en plus de régions et de couches de la population qui s'y ajoutent, ne peuvent pas ne pas avoir pris note de la victoire importante de leurs frères boliviens contre le putschisme et la dictature qui ont cherché à briser leur processus émancipateur.

Le VIIe sommet de la CELAC peut être qualifié d'historique. Avec la présidence de l’Argentine, le chemin de la réanimation de l'unité et de l'intégration latino caribéenne si brillamment ouvert par le Mexique et relancé avec la très importante, réintégration du Brésil de Lula se poursuit, et une nouvelle étape très prometteuse de travail s'annonce. Avec l’élections comme nouveau président tournant de Saint-Vincent et les Grenadines. pour la première fois cette responsabilité retombe sur les Caraïbes anglophones. Son premier ministre expérimenté, l'efficace, Ralph Gonsalves, lui donnera certainement une nouvelle impulsion. Les condamnations réaffirmées dans plusieurs documents du blocus criminel de Cuba, et l‘exigence que Washington exclue Cuba de la liste sale et nuisible aux pays soi-disant promoteurs du terrorisme, un autre tour devis terrible au blocus ont été importantes.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/01/26/nuestramerica-la-celac-y-la-rebelion-peruana/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/01/amerique-latine-la-celac-et-la-rebellion-peruvienne.html