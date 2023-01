Amérique latine: Lula réaffirme son intention de renforcer le MERCOSUR

La Havane, 25 janvier, (RHC)- Le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a réitéré ce mercredi à Montevideo son intention de renforcer le Mercosur.

A peine arrivé à l’aéroport international de la capitale uruguayenne, il a été reçu à la résidence présidentielle, par le Chef d’État de ce pays sud-américain, Luis Lacalle Pou.

Après leur rencontre privée, ils ont fait des déclarations à la presse accréditée, au cours desquelles Lula a exprimé sa foi dans le multilatéralisme, son désir de renforcer le Marché commun du Sud (Mercosur) et, à partir de ce bloc intégrationniste, de conclure un accord commercial avec la Chine.

L'Uruguay a exprimé son intérêt à avancer séparément dans un éventuel accord de libre-échange avec Beijing. Lula a considéré que cette demande était juste et il a apprécié que le président Lacalle veuille promouvoir les intérêts de son peuple et de son économie.

Il s'est demandé ce que les pays du Mercosur doivent faire pour rendre le bloc plus flexible et modernisé, ainsi que pour identifier ce qui doit être fait pour le renouveler. Il a également estimé qu'il était très nécessaire que le Mercosur conclue un accord avec l'Union européenne.

Entre autres, il a déclaré que le Brésil aspire également à renforcer la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) et l'Union des nations sud-américaines (UNASUR).

Il a rappelé que son pays défend une nouvelle gouvernance mondiale, axée sur la préservation de la maison commune de l'humanité, et a exhorté l'Uruguay à se joindre à l'effort visant à ce que les Nations Unies tiennent de plus en plus compte des positions de l'Amérique Latine et des Caraïbes en ce qui concerne ce problème et d'autres problèmes mondiaux.

Source : TeleSur

