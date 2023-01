Amérique latine : Pourquoi l'Amérique latine est importante pour les États-Unis

La chef du Commandement Sud des États-Unis, Laura Richardson, a expliqué jeudi dans une conversation avec le ‘think tank’ Atlantic Council pourquoi l'Amérique latine est réellement importante pour Washington.

« Pourquoi cette région est-elle importante ? Avec toutes ces riche ressources et ses éléments de terre rare, tu as le triangle du lithium qui, aujourd'hui est nécessaire pour la technologie. 60 % du lithium du monde se trouve dans le triangle du lithium : l'Argentine, la Bolivie, le Chili. »

Selon elle, une autre raison importante est la concentration des « réserves de pétrole les plus importantes, y compris celles de « brut léger et doux découvert au Guyana, il y a plus d'un an. » « Tu as les ressources du Venezuela aussi avec le pétrole, le cuivre, l'or, » a continué la général et elle a souligné l'importance de l'Amazonie, « le poumon du monde. »

D'autres part, « nous avons 31 % de l'eau douce du monde dans cette région, », a-t-elle ajouté, et elle a conclu qu'il reste aux États-Unis « beaucoup à faire », et que « cette région est importante. » « Cela a beaucoup à voir avec la sécurité nationale, et nous devons commencer une autre jeu, », a-t-elle déclaré.

À propos de la sécurité nationale, Richardson a mentionné son « adversaire numéro deux en Amérique latine : la Russie et elle a indiqué que Cuba, le Venezuela et le Nicaragua ont des relations avec Moscou.

