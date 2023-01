Amérique latine: Une insécurité alimentaire sans précédent

Santiago du Chili, 18 janvier (Prensa Latina) Le nombre de personnes souffrant de la faim en Amérique latine est passé de 43,3 millions à 56,5 millions au cours des trois dernières années, met en garde l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Cette augmentation est un paradoxe, étant donné que la région peut produire de la nourriture pour près de deux fois sa population, a dit Mario Lubetkin, Sous-Directeur général de la FAO et représentant régional.

Le fonctionnaire a fait ces déclarations lors de la présentation du rapport Regional Overview of Food and Nutritional Security in Latin America and the Caribbean, auquel ont également participé le Fonds international de développement agricole, l'Organisation panaméricaine de la santé, le Programme alimentaire mondial et le Fonds des Nations unies pour l’enfance.

"L'Amérique latine et les Caraïbes se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire sans précédent affichant des projections pas du tout encourageantes ».

De même, la région a été touchée par une série de crises qui ont entraîné une augmentation de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes, dont la pandémie de Covid-19, le changement climatique, la grave situation économique et la guerre en Europe due, en premier lieu, à l'évolution des prix des huiles, des légumes, des céréales et des engrais.

Lubetkin a cité un récent rapport de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, selon lequel 201 millions de personnes dans la région se trouvaient sous le seuil de la pauvreté, soit 32,1 % de la population totale.



La région a le coût le plus élevé d'une alimentation saine par rapport aux autres zones géographiques et 131 millions de personnes n'y ont pas accès en raison des prix élevés.

Une alimentation saine est celle qui accorde une quantité équilibrée de fruits, de légumes, de céréales, d'aliments d'origine animale, de légumineuses, de graines, d'huiles et de graisses.

