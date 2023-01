Bolivie: Un projet séparatiste à Santa Cruz

La Paz, 28 décembre (Prensa Latina) Un plan séparatiste est en cours aujourd'hui dans la ville de Santa Cruz située dans l’Est bolivien suite à la proposition de fédéralisme promue par le gouverneur d'opposition de ce département, Luis Fernando Camacho, d’après le politologue Fernando Untoja.

"Ce projet séparatiste est en train d'éclore, avec quelques mots, avec une façade de fédéralisme ; c'est pourquoi ils sortent des textes, des arguments ici et là pour socialiser (sic!) que Santa Cruz est toute blanche, toute ethniquement homogène (...), alors que ce n'est pas le cas", a déclaré Untoja dans une interview à Radio Panamericana.

Dans une vidéo diffusée mardi, la plus haute autorité gouvernementale de Santa Cruz a réaffirmé qu'au cours de l'année à venir, il concentrerait ses efforts sur la proposition de fédéralisme.

Cette initiative a été reprise avec une force particulière par Camacho et ses partisans après qu'ils aient imposé une grève violente de 36 jours dans le département avec l'exigence d'un " recensement de la population en 2023, oui ou oui ", qui s'est terminée par l'acceptation de la proposition du gouvernement de réaliser le recensement le 23 mars 2024.

La définition de cette date a été obtenue après une étude technique à laquelle ont participé des spécialistes du gouvernement national, des structures départementales et municipales, des autonomies autochtones et des universités publiques.

Untoja a insisté sur le fait que le projet de Camacho ne se faisait pas écho de la diversité culturelle de Santa Cruz.

" Le nord intégré est aymara et quechua, Yapacaní est aymara-quechua, San Julián est absolument aymara. Alors comment peuvent-ils vouloir détruire le pays avec le séparatisme, alors que ceux qui y vivent sont des Aymara, des Quechua, des Boliviens qui ont tissé des relations économiques et sociales dans tout le pays", a argumenté le politologue.

Camacho a également été le principal moteur des événements violents et, avec son père, de la conspiration avec la police et l'armée pour rejoindre le coup d'État de novembre 2019 qui a forcé la démission du premier président indigène de Bolivie, Evo Morales.

Après la reconquête de la démocratie dans les urnes en 2020 avec plus de 55 % des voix pour l'actuel président, Luis Arce, et le vice-président, David Choquehuanca, ses partisans à Santa Cruz se sont rendus aux portes des casernes pour exiger que les militaires empêchent l’inauguration.

Après le récent échec de la grève de Santa Cruz, entraînant des pertes de plus d'un milliard de dollars et des allégations de violations des droits de l'homme, Camacho et les élites du pouvoir qu'il représente ont brandi l'étendard de la révision des relations de Santa Cruz avec l'État plurinational de Bolivie.

"Ce qu'ils ont cherché avec la grève, c'est de créer, disons-le, une prise de conscience nationale que Santa Cruz n'est pas la même chose que la Bolivie, elle est différente en tout, c'est ce qu'ils ont cherché", a conclu Untoja.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=890965:les-autorites-boliviennes-mettent-en-garde-contre-le-projet-separatiste-de-santa-cruz&opcion=pl-ver-noticia&catid=49&Itemid=101