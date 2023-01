Brésil: 15 agents des forces de l'ordre impliqués dans la tentative de coup d'État

La Havane, 18 janvier (RHC)- Avec l'arrestation du second lieutenant de la brigade des pompiers de Rio de Janeiro, Roberto Henrique de Souza Júnior, il y a maintenant 15 agents des forces de l'ordre brésiliennes impliqués dans la tentative de coup d'État du 8 janvier.

La police fédérale a émis deux mandats d'arrêt et cinq mandats de perquisition et d'arrêt à des domiciles à Rio à l’égard des personnes soupçonnées d'avoir organisé et financé les actions terroristes perpétrées à Brasilia par des partisans radicaux du président défait Jair Bolsonaro.

Le journal O Globo a indiqué que la liste comprend des militaires d'active et des réservistes. Parmi les 15 personnes arrêtées, outre le pompier, figurent neuf policiers militaires, trois soldats de l'armée de terre, un officier de la marine et un ancien caporal de l'armée de l'air, dont la plupart ont été identifiés sur les réseaux sociaux.

À ce jour, la justice a entendu 1 248 extrémistes emprisonnés à Brasilia lors d'audiences de garde à vue.

Source: Prensa Latina

