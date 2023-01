Brésil : Echec de l'invasion des raffineries

Par Nara Lacerda, Brasil de Fato

Les actes terroristes contre des unités de Petrobras qui avaient été organisés par les bolsonaristes sur les réseaux sociaux ne se sont pas matérialisés et la situation est normale dans toutes les raffineries du Brésil.

Cette information a été donnée par la Fédération Unique des Travailleurs du Pétrole (F.U.P), par le ministère des mines et de l'énergie et par le sénateur Jean-Paul. Prates (P. T–RN) pressenti pour être le nouveau président de la compagnie d’Etat.

Les travailleurs ont veillé de dimanche matin (8) à lundi (9) pour éviter les invasions. Les forces de police étaient également sur place et les sites sont encore sous contrôle.

Les groupes favorables au coup d'Etat avaient pour objectif d'empêcher la distribution du combustible et de provoquer une crise. À certains endroits, les terroristes se sont concentrés près des raffineries, mais ont étés contenus.

Dans la ville d’Araucaria, les bolsonaristes ont essayé de bloquer l'accès à la raffinerie Getúlio Vargas (Repar). Ils ont placé un camion plein de terre à l'entrée du site. Le bataillon de choc de la police militaire a dispersé le groupe et 2 personnes ont été arrêtées.

A São José dos Campos (SP), quelques 30 personnes ont essayé d'empêcher l'entrée des camions à la raffinerie Henrique Lage (Revap). Elles ont été contrôlées par la police militaire. La police a aussi contrôlé le mouvement d’escrocs à la raffinerie Isaac Sabbá, à Manaus (AM) qui appartient au secteur privé.

Dans les autres régions du Brésil, il n'y a pas eu de problème mais les forces de sécurité continuent à agir pour éviter toute tentative d'attaque. La FUP incite les travailleurs des unités à dénoncer les violations et les actes anti-démocratiques dans les environs des raffineries.

Dans la nuit de dimanche, la fédération a alerté la direction exécutive du renseignement et de la sécurité des entreprises (ISC) de Pétrobras et a exigé des mesures de sécurité visant non seulement la normalité de l'approvisionnement, mais la sécurité de ceux qui travaillent dans ces lieux. Le ministère des mines et de l'énergie a émis ce jour-là une note qui garantit la normalité de la fourniture de combustible et le bon fonctionnement des raffineries, des terminaux et des bases de distribution.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos,

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/01/09/brasil-fracasa-movimiento-terrorista-para-invadir-refinerias/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/01/bresil-echec-de-l-invasion-des-raffineries.html