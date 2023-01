Brésil: La démocratie pour toujours!

Par Igor Carvalho

Dans son premier discours, prononcé, après avoir prêté serment en tant que président de la République, dimanche soir, Luiz, Inacio Lula da Silva a critiqué le gouvernement de Jair Bolsonaro. Il a lancé de dures attaques contre l'ancien président qui est parti aux États-Unis vendredi dernier, sans jamais mentionner son nom.

« Le mandat que nous avons reçu, face aux opposants inspirés par le fascisme, sera défendu grâce aux facultés que la Constitution confère à la démocratie. À la haine, nous répondrons par l'amour. Aux mensonges, par la vérité. À la terreur et à la violence, nous répondrons par la loi et ses conséquences les plus dures, », a dit Lula.

Il a critiqué les valeurs du bolsonarisme et demandé un nouvel esprit de valeurs dans la direction du pays et dans les rues : « Sous le vent de la redémocratisation, nous disons : plus jamais de dictature ! Aujourd'hui, après le terrible défi que nous avons vaincu, nous devons dire : la démocratie pour toujours ! »

Il a déploré les conséquences du gouvernement de Bolsonaro et les conditions dans lesquelles il reçoit le pays : « C'est sur la base de terribles ruines que je prends l'engagement de reconstruire le pays avec le peuple brésilien et de faire un nouveau Brésil de tous et pour tous. »

« Le diagnostic que nous avons reçu du cabinet de transition et terrifiant. Ils ont vidé les ressources de la santé. Ils ont démantelé l'éducation, la culture, la science et la technologie. Ils ont détruit la protection de l'environnement. Il n'ont laissé aucune nourrice, ressource pour les repas scolaires, la vaccination, la sécurité des citoyens, », a-t-il déclaré.

Il a critiqué le climat de violence qui règne dans le pays, alimenté par Bolsonaro et ses partisans et a annoncé qu'il allait devoir annuler l'une des principales mesures de son prédécesseur : les décrets destinés à élargir l'accès aux armes et aux munitions.

La pandémie de Coronavirus a reçu un traitement spécial de la part de Lula dans ce discours. Il a rappelé les morts à cause de la maladie et critiqué le traitement de la crise épidémiologique par le Gouvernement de Jair Bolsonaro:

« La période qui s'achève a été marquée par l'une des plus grandes tragédies de l'histoire : la pandémie de COVID–19. En aucun pays du monde, le nombre de morts par rapport à sa population, n'a été aussi important qu'au Brésil., l’un des pays les mieux préparés à affronter des urgences sanitaires grâce au SUS.

Ce paradoxe ne peut s'expliquer que par l'attitude criminelle d'un Gouvernement négationniste et insensible à la vie. Les responsabilités pour ce génocide devront être l'objet d'une enquête et ne doivent pas rester impunies. »

