Brésil : La police et l'armée délogent les campement bolsonaristes à Brasilia

Des membres de la police du district fédéral de Brasilia et de l'armée ont délogé lundi le campement de bolsonaristes qui se trouvait devant la caserne générale de l'armée et à partir duquel ont été lancé les assauts contre les sièges de la Présidence, du Congrès et du Tribunal Suprême.

Ce démantèlement a eu lieu après que le juge du Tribunal Suprême Fédéral Alexandre de Moraes ait émis un ordre dans lequel il donnait aux putschistes un délai de 24 heures pour quitter les lieux.

Le magistrat a indiqué : « Rien ne justifie l'existence de campement terroriste, financé avec la complaisance des autorités civiles et militaires de manière totalement subversive et sans aucun respect de la Constitution.

Celui qui est chargé de la sécurité du district fédéral, Ricardo Capelli, a déclaré : « Nous ne permettrons pas que des concentrations qui fonctionnent comme des incubateurs de plans contre l'État démocratique de droit continuent à exister. »

Cette opération s'est déroulée sans qu’il y ait besoin d'utiliser la force. Après avoir été encerclés, les bolsonaristes se sont retirés de la zone en abandonnant les tentes qui avait été montées.

Ces campements ont été montés dès la confirmation de l'élection du président Luis Inacio Lula da Silva dans le but de ne pas reconnaître le résultat de la volonté populaire.

Ces concentrations ont servi de base hier à l'invasion des extrémistes de droite des sièges des trois pouvoir et ont fonctionné comme points de ralliement près le coup d'Etat manqué.

