Brésil : Le Salvador demande au Brésil de revenir à la CELAC

La demande du Salvador, pour que le Brésil revienne dans la communauté des états latino-américains et caribéens. (CELAC) indique qu’un autre vent souffle sur l'intégration régionale cette année, disent des commentateurs internationaux.

Le fait que celui qu'on appelle le Petit Poucet des Amériques fasse cette demande au « géant sud-américain » indique que la région avance vers des processus de plus indépendance et de plus d'intégration, éloignés, mais pas séparé de contacts avec les États-Unis, jusqu'à présent la principal économie mondiale.

Pendant son séjour à Brasilia, le vice président salvadorien Félix Ulloa a été reçu par le président élu Luiz Inacio Lula da Silva et a rencontré son homologue Geraldo Alckmin.

Lors de cette réunion, le Salvadorien a demandé au Brésil de revenir à la CELAC d'où il est parti sur décision de l'ancien président Jair Bolsonaro et a discuté de l'ordre du jour entre les deux pays.

Ils ont parlé des longues relations diplomatiques qui existent depuis 1906 (entre les 2 pays) et de l'intérêt de renforcer l'ordre du jour de travail conjoint pour obtenir plus de bénéfices mutuels. Ils ont aussi parlé des investissements du Brésil au Salvador, qui atteignent plus de 37 000 000 de dollars, selon un communiqué de la maison présidentielle.

La demande d'Ulloa et son offre de soutien au prochain sommet des chefs d'État qui se tiendra en Argentine pour stimuler conjointement ce processus d'intégration attirent l’attention.

Il faut rappeler que cette entité d'intégration régionale a été créé à Caracas, République, Bolivarienne du Venezuela, dans le cadre du IIIe sommet d'Amérique latine et des Caraïbes sur l'intégration et le développement (CALC) et du XXIIe sommet du groupe de Río, qui ont eu lieu le 2 et le 3 décembre 2011.

Ulloa a aussi proposé de créer un secrétariat exécutif et un siège permanent.

À propos du retour du Brésil dans ce forum, le président Lula fera son premier voyage officiel comme chef d'État en Argentine le prochain 24 janvier pour rencontrer son homologue, Alberto Fernandez.

Selon le chancelier Mauro Vieira, la raison de sa visite sera de participer au sommet de la CELAC, en partant du principe, que la décision politique d'être un nouveau membre de cette entité où le processus d'intégration régionale a été stimulé avec le Venezuela et d'autres nations a été prise.

D’autre part, certains analystes disent que le Salvador pourrait reprendre les relations avec le Venezuela dont les partis d'opposition eux-mêmes ont éliminé le « Gouvernement intérimaire », installé en janvier 2019 en réponse à la soi-disant illégitimité de Nicolas Maduro qui a servi de prétexte au Salvador pour prendre ses distances avec Caracas.

Selon l’enseignant vénézuélien Sergio Rodríguez Gelfenstein, Miraflores travaillera en 2023, pour l'intégration dans différentes entités comme le MERCOSUR, l'UNASUR, la CELAC, Petrocaribe dans certaines desquelles le Salvador se trouve aussi.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

