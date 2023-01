Brésil: Les 10 phrases les plus importantes prononcée par Lula

Avant de prononcer ses premiers mots, le nouveau président a raconté que le stylo avec lequel il a signé les actes lui a été offert par un militant politique en 1989, un cadeau qu’on lui avait demandé d’utiliser quand il gagnerait les élections présidentielles cette année-là, quelque chose qui finalement n'est pas arrivé. Maintenant, Lula est président pour la troisième fois, et a signé avec ce même stylo, dans un geste qu'il a qualifié « d’hommage au peuple. »

Les 10 phrases les plus importantes du discours du nouveau président du Brésil :

– Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à la conscience politique de la société brésilienne. C'est la démocratie qui est la grande gagnante de cette élection face aux menaces les plus violentes contre le peuple et aux manipulations destinées à aller contre l'électorat brésilien. Aujourd'hui, s’achève le processus de destruction du pays. »

–Ce processus électoral s'est également caractérisé par une opposition entre différentes visions du monde : la nôtre, basée sur la solidarité et la participation politique et sociale et l'autre, basée sur l'individualisme et la destruction de l'État au nom de soi-disant libertés individuelles... La liberté qu'ils préconisent est la liberté d’opprimer celui qui est vulnérable et d'imposer la loi du plus fort. Le nom de cela est « barbarie. »

–J'ai compris que je devais être un candidat plus large. Saut français, renforcer pour empêcher le retour de l'autoritarisme dans le pays.

–Il faut que les gens sachent dans quel état nous trouvons ce pays. Ils ont vidé les ressources de la santé, ils ont démantelé l'éducation et la culture. Ils ont détruit l'environnement. Ils n'ont pas laissé de ressources. Ils ont désorganisé la gouvernabilité de l'économie, du financement public, le soutien aux entreprises et aux patrons. Ils ont dilapidé les ressources de l’Etat et les banques publiques. Ils ont remis le patrimoine national. Ils ont laissé un désastre budgétaire.

–La période qui s'achève a été marquée par l'une des plus grandes tragédies de l'histoire : la pandémie de COVID–19. En aucun pays du monde, le nombre de morts par rapport à sa population, n'a été aussi important qu'au Brésil. Cela ne s'explique que par l'attitude criminelle d'un Gouvernement négationniste, obscurantiste et insensible à la vie. Cette responsabilité pour ce génocide doit être l'objet d'une enquête et ne doit pas rester impunie.

–Les banques publiques et les entreprises, comme Petrobras joueront un rôle fondamental dans notre nouveau cycle. Nous allons stimuler les petites et moyennes entreprises. La roue de l'économie tournera à nouveau et la consommation du peuple jouera un rôle central dans ce processus. Nous allons en finir une fois pour toutes avec les files d'attente pour l'assistance sociale, une autre injustice qui a vu le jour pendant cette période de destruction.

–Il ne serait ni juste ni correct de demander d'être patient à celui qui a faim. Aucune nation nous est élevé sur la misère de son peuple. Nous allons sortir de la faim 33 000 000 de personnes et 6 000 000 de personnes de la pauvreté.

–Nous devons rompre l'isolement auquel le pays a été soumis. Nous devons être les maîtres de notre destin.

–Nous allons engager la transition énergétique et écologique. Notre but est d'atteindre la déforestation zéro en Amazonie. Il n'est pas nécessaire d'abattre des arbres, ni d'envahir nos biomasses.

–Nour révoquerons les décrets sur l'accès aux armes et aux munitions qui ont provoqué tant d'insécurité et fait tant de mal aux familles brésiliennes. Le Brésil ne veut pas et n'a pas besoin d'armes dans les mains du peuple. Il a besoin de sécurité, de livres, d’éducation et de culture pour que nous puissions être un pays plus juste.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/01/01/brasil-las-10-frases-destacadas-de-la-asuncion-de-lula-da-silva/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/01/bresil-les-10-phrases-les-plus-importantes-prononcee-par-lula.html