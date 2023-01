Brésil : Les bolsonaristes attaquent des équipes de journalistes et volent leur matériel

Par Cristiane Sampaio

Les extrémistes pro-Bolsonaro qui ont envahi et détruit les immeubles, des trois pouvoirs ce dimanche (8) dans la capitale fédérale ont attaqué au moins neuf professionnels de la presse, selon les données du syndicat des journalistes professionnels du district fédéral (S.J.P.D.F). Une photographe du site Metropoles a été bousculée et frappée par 10 hommes et son matériel de travail a subi des dommages.

Un journaliste de la revue New Yorker a été bourré de coups de pied et tiré au sol. Ensuite, il a été sauvé par la sécurité du ministère de la défense. Les troupes bolsonaristes ont aussi frappé un reporter du journal O tempo qui a été attaqué par des délinquants qui l’ont même visé avec une arme a feu à l'intérieur du Congrès national.

Ils ont détruit le téléphone portable d'un travailleur de la Banda de TV qui enregistrait les attaques des extrémistes avec la caméra de l'équipe. À trois autres reporters, un de l'agence France-Presse, un de l'agence Reuters et un autre de Fola de Sao Paulo, ils ont volé leur matériel de travail et attaqué physiquement l’un d’entre eux.

Une journaliste qui collabore avec le site Brasil 247 a même été menacée par les extrémistes et obligée d'effacer les enregistrements de l'invasion qu'elle avait réalisés sur son téléphone portable. Des attaques ont aussi atteint un reporter de l'Agence Brésil à qui ils ont arraché sa plaque par derrière tandis qu'il a enregistrait les déprédations sur les édifices. Le professionnel a des contusions sur le cou.

« Malheureusement, les forces de sécurité n'ont pas joué leur rôle. Nous espérons qu'elles pourront reprendre le contrôle de la situation, et nous conseillons à nos camarades de déposer une plainte à la police sur ce qui s'est produit. Nous mettons à leur disposition notre conseil légal syndical et nous lançons aussi un appel pour que les entreprises apportent également tout le soutien nécessaire et évaluent aujourd’hui et dans les prochains jours les conditions de sécurité pour que les équipes soient protégées, » a dit à Brasil de Fato la directrice de la coordination générale de la SJPDF, Juliana, Nunès.

Dans une note conjointe, diffusé peu après l'incident, la SJPDF et la fédération nationale des journalistes ont attribué ces faits à ce qu'ils ont appelé « l'absence d'action » du gouverneur du district fédéral Ibaneis Rocha (MDB) et des secteurs de la sécurité publique et des forces armées.

« Ils ont permis l'escalade de la violence et ont été complices avec les groupes putschistes qui ne respectent pas les résultats des élections, la Constitution et la démocratie. Nous leur rappelons qu’à plusieurs reprises, le syndicat a exigé des entreprises et du secrétariat à la sécurité publique du DF, qu'ils prennent les mesures adéquates pour garantir la sécurité des travailleurs de la presse, mais les agressions d'aujourd'hui prouvent qu'une fois de plus, cela n'est pas arrivé. »

Les agressions de journalistes sont une pratique typiquement autoritaire associée au bolsonarisme. Les attaques de professionnels de ce secteur ont augmenté de façon exponentielle sous le gouvernement de l'ancien capitaine Jair Bolsonaro (PL) qui a été au pouvoir entre 2019 et 2022. Entre 2018 et 2021, par exemple, le nombre d'agressions de journalistes est passé de 135 à 430, selon un contrôle réalisé par la fédération nationale des journalistes. Sur les 430 cas mentionné, 147 ( 34% ) venaient directement de l'ancien président extrémiste.

