Brésil : Les mouvements sociaux restituent son Ambassade au Venezuela.

Le député Jorge Rodriguez, président de l'Assemblée nationale du Venezuela, a reçu lundi les clés de l'ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela au Brésil, des mains des mouvements sociaux qui on protéger la résidence pendant 3 ans face aux tentatives d'agression, de siège et d'attaques du fascisme. Rodriguez, accompagné par le nouvel ambassadeur du Venezuela au Brésil, Manuel Vicente, Vadell, et du personnel de l'ambassade, a reçu les clés de la résidence qui lui ont été qui lui ont été remise par João Pedro Stedile, un dirigeant social brésilien.

« Camarades du Brésil, du monde d'Amérique latine, aujourd'hui est un jour historique pour nous, les mouvements populaires du Brésil, qui avons été là, pendant plus de trois ans, en résistant, pour que les imposteurs de Guaidó ne prennent pas cette maison qui vous appartient, à vous, le peuple du Venezuela, » a déclaré Stedile.

Il a souligné qu’ils ont protégé le siège diplomatique, avec beaucoup de plaisir et de tendresse, en signe de solidarité avec le Venezuela : « il n'est possible de construire une grande Patrie comme l'on rêvée Marti, Che, Fidel et Chavez que sur le principe de la solidarité. Et, par conséquent, ce que nous avons fait ici, a été seulement de mettre en pratique la solidarité internationaliste, une façon symbolique de vous remercier aussi pour les nombreuses façons dont vous nous avez aidés, » a-t-il ajouté en remettant les clés et un monument de pierre avec les noms de toutes les organisations populaires qui ont accompagné cette lutte.

Pour sa part, le président du Pouvoir Législatif, du Venezuela a prononcé des paroles émouvantes dans lesquelles il a rappelé les moments difficiles qu'a vécue l’Ambassade du Venezuela pendant ces années de siège.

« Le jour pendant lequel toutes les normes internationales, tous les traités, tout le respect des immunités diplomatiques que nous doivent les nations du monde fut un jour de barbarie, une manifestation de la douleur, de la barbarie, de la férocité que l'extrême droite a répandu sur tout le territoire du Brésil, ce fut une manifestation de la douleur à laquelle a dû résister, qu’a dû supporter ce noble peuple brésilien qui s'éveille aujourd’hui avec l'espoir que représente le président Lula. »

Le parlementaire, qui se trouve dans le pays pour représenter le Gouvernement du Venezuela lors des cérémonie d'investiture du président, Luiz Inacio Lula da Silva n'a pas seulement remercié les mouvements sociaux mais aussi les travailleurs de l'ambassade qui sont restés là pendant trois ans, « prisonniers de l'ignominie, de la droite, de la haine et du fascisme. »

Pas un seul moment, pas une seule minute, pas une seule seconde, ils n’ont pensé abandonner leur tranchée de lutte, à déclaré Rodriguez : « Pendant trois ans, ils son restés là, et cela, le peuple du Venezuela doit le savoir, pendant trois ans, ils ont subi les rigueurs de ceux qui, en violant toutes les règles du droit international et toutes les règles de la diplomatie, ont cherché à briser la dignité de femmes et d'hommes dont la dignité ne peut pas être brisée. »

« Je suis très fier de recevoir ces clés des mains de travailleurs, de paysans, du mouvement, Sans Terre, du Mouvement Anti-impérialiste Abreu et Lima, des mouvements sociaux qui, pendant tout ce temps, ont pris soin de cet espace. Jamais, jamais, ni dans les années, ni dans les siècles à venir, le Venezuela n'oubliera votre geste, votre solidarité envers nous et votre accompagnement. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2023/01/movimientos-sociales-de-brasil-devuelven-sede-de-embajada-de-venezuela-tras-protegerla-durante-gobierno-de-bolsonaro/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/01/bresil-les-mouvements-sociaux-restituent-son-ambassade-au-venezuela.html