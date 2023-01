Brésil: Lula réactive le Conseil de Sécurité Alimentaire.

Par Caroline Oliveira et Gabriela Moncau

Le retour du Conseil National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle se trouve parmi les premières mesures prises par le Gouvernement de Lula (Parti des Travailleurs), investi président du Brésil pour la troisième fois ce dimanche. Cet organe, composé par des membres du Gouvernement et de la société civile, devra conseiller la présidence dans la lutte contre la faim qui, selon Lula, est sa « priorité numéro un. »

Grâce à cette organe consultatif, tout au long de l'histoire ont été développées et appliquées des politiques de stimulation de l'agriculture familiale et de disponibilité d'aliments sains dans les établissements publics. Parmi celles-ci, le Programme d'Acquisition d'Aliments (PAA) et le Programme National d'Alimentation Scolaire (PNAE) tous deux désactivés pendant ces 4 dernières années.

Dans le PAA, le Gouvernement fédéral achète des aliments produits par des agriculteurs familiaux et les offre gratuitement à des installations publiques comme des centre de référence d'assistance sociale et des restaurants publics. Dans le PNAE, le Gouvernement fédéral transfère aux états, aux municipalité et aux écoles fédérales les sommes destinées à l'achat de produits de l'agriculture familiale pour les repas scolaires.

Le rétablissement du CONSEA figure dans la Mesure Provisoire (MP) 1154/23 publiée au JO de dimanche. Symboliquement, ce corps, réactivé le premier jour du nouveau Gouvernement de Lula, avait été supprimé en 2019, le premier jour du Gouvernement de Bolsonaro (Parti Libéral).

La carte de la faim

Sous le gouvernement de Bolsonaro, le Brésil était revenu dans la carte de la faim des Nations unies. Un pays entre dans cette catégorie quand plus de 2,5 % de la population souffre d'une pénurie chronique d’aliments.

De plus, les gens qui n'ont pas à s'inquiéter de savoir s'ils pourront manger sont actuellement une minorité. Seulement 4 familles sur 10 ont un plein accès aux aliments, selon la deuxième enquête nationale sur l'insécurité alimentaire, une étude réalisée par le réseau Penssan.

Pour l’historienne Denise de Sordi, chercheuse de la FIOCRUZ et de l’USP, cette mesure « non seulement est cohérente avec le programme du Gouvernement qui a été élu et qui commence son mandat maintenant mais elle est aussi cohérente avec la compréhension du fait que la lutte contre la faim doit être une politique d'État. »

" Le rétablissement du CONSEA est une réussite de la société qui n'a pas été écoutée pendant les 4 dernières années dans beaucoup d'aspects, », affirme Paula Carvalho, directrice du réseau brésilien de revenus basiques.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/01/03/brasil-con-el-compromiso-de-combatir-el-hambre-lula-reactiva-el-consejo-de-seguridad-alimentaria/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/01/bresil-lula-reactive-le-conseil-de-securite-alimentaire.html