Brésil: République Bolivarienne du Venezuela Communiqué

Traduction de courtoisie

Le Venezuela exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple du Brésil face à la tentative de subversion de l'ordre constitutionnel.

Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela exprime sa solidarité avec le peuple de la République fédérative du Brésil, son Président Luiz Inácio Lula da Silva et toutes ses institutions démocratiques face à la tentative de forces violentes de subvertir l'ordre constitutionnel et de demander une intervention militaire.

Nous observons avec stupeur et inquiétude les actions entreprises par des groupes fascistes et d'extrême droite qui, soutenus par leurs dirigeants à l'intérieur et à l'extérieur du pays, tentent d'ignorer les résultats des élections démocratiques d'octobre dernier et cherchent à porter atteinte à la paix sociale et politique du peuple brésilien frère, de son gouvernement et de toute la région.

Le Venezuela a confiance dans la conviction démocratique du peuple brésilien, qui, il y a une semaine à peine, a manifesté dans la rue son soutien à la démocratie et au Président Lula. De même, le Venezuela fait confiance aux forces armées brésiliennes pour qu’elles défendent leur engagement envers la Constitution et ne se prêtent pas à des aventures putschistes.

Le Gouvernement bolivarien condamne tous les actes de violence politique et réitère son soutien au peuple du Brésil et à son Gouvernement d'Union et de Reconstruction, dirigé par le président Lula.

A Caracas, le 8 janvier 2023

Source:

Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela en France

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/01/bresil-republique-bolivarienne-du-venezuela-communique.html