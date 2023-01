Brésil : Une victoire latino-américaine

Le retour de Luiz Inacio Lula da Silva à la présidence du Brésil a été la meilleure nouvelle du nouvel an pour des millions de ses compatriotes et pour les Latinos-américains qui n'ont pas oublié son rôle dans le projet d'intégration régionale et qui voient en lui l'un des piliers de la vague progressiste qui a permis de grandes transformations pendant la première décennie de ce siècle. La joie du peuple brésilien a été évidente dans les rues de Brasilia, transformées en authentique carnaval par des dizaines de milliers de personnes qui se sont réunies pour assister à son investiture et la célébrer.

La réaction des indigènes, des afro descendants, des femmes et des secteurs populaires en voyant Lula ceindre l'écharpe présidentielle pour la troisième fois a été l'espoir mais surtout le soulagement : le soulagement d'avoir conjuré la réélection de Jair Bolsonaro, d’avoir évité 4 autres années de racisme institutionnel, de glorification de la violence d'État, de vente aux enchères des biens publics, de démantèlement des droits, de pillage systématique, de dévastation de l’environnement et de promotion de la haine. Dans la cérémonie à laquelle ont assisté des millions de personnes, la forme est devenue le fond : face a la fuite symbolique de Bolsonaro à Miami deux jours avant la fin de son mandat, ça a été une cartonnière qui a remis allume à Lula l'emblème de la Patrie.

Mais la fête est nécessairement brève et la tâchent ardue. Comme Da Silva l’a souligné dans son discours inaugural, il hérite d'un pays en terribles ruines après six ans (ceux de Bolsonaro plus les 2de l'usurpateur Michel Temer) de destruction sans précédent. En plus de la destruction de l'État au nom de soi-disant libertés individuelles, les partisans de Bolsonaro ont vidé les ressources destinées à la santé, démantelé l'éducation, la culture, la science et la technologie, détruit la protection de l'environnement et n’ont laissé aucune ressource pour les repas scolaires, la vaccination, la sécurité publique, la protection de la forêt et l'assistance sociale.

Les dommages énuméré pourrait être renversés à moyen terme par une volonté politique et un accompagnement social, mais il y en a un, plus durable, qui explique aussi bien l'ascension d'un personnage obscur comme Bolsonaro au Gouvernement du plus grand pays d'Amérique latine que l'héritage le plus néfaste de ce Gouvernement : la banalisation du fascisme et l'installation d'une idiosyncrasie furieusement réactionnaire, de positions cavernicoles dans le domaine social et d'un individualisme aveugle en matière économique. Il s'agit, comme dans d'autres lieux du continent et du monde, y compris dans notre propre pays, d'une extrême droite qui a sa principale bannière dans l'anticommunisme bien qu'il n'existe aucun postulat communiste parmi les gauches électorale actuellement et qui, dans le cas du Brésil, ajoute à son credo un culte des armes et une dispositions à la violence qui a été démontrée pendant ces dernières semaines.

Pour comble, l'appareil politique et institutionnel qui a fait le coup d'Etat contre Dilma Rousseff en 2016 et emprisonné illégalement Lula pour l'empêcher de se présenter aux élections de 2018 (auxquelles il était clairement favori) reste intact. C'est pourquoi le dirigeant historique de la gauche brésilienne aura besoin de toute son expérience et d'un soutien populaire ferme pour éviter les obstacles que l'oligarchie lui imposera. Pour le bien du Brésil et de toute notre région, il faut souhaiter le plus grand succès au Président.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/01/03/brasil-lula-triunfo-latinoamericano/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/01/bresil-une-victoire-latino-americaine.html