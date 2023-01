Le 12 décembre 2002, lors d'un parcours dans l'université des sciences informatiques naissante avec la célèbre journaliste États-unienne Andrea Mitchell, le commandant en chef Fidel Castro Ruz a répondu à une question de la journaliste sur Anna Belen Montes,

détenue depuis 2001, aux États-Unis.

« Ligne nord, américaine noble est bonne, qui est contre une injustice, contre un blocus 2 + de 40 ans, contre tous les actes terroristes qui se sont commis contre Cuba, et qui est capable de réagir de cette façon, est une personne exceptionnelle (…) C'est une personne qui à cause de cette attitude et non pour une simple question de gratitude, mais pour un sens de la justice, mérite le respect et l'admiration. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/01/10/lo-que-dijo-fidel-sobre-ana-belen-montes-hace-20-anos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/01/cuba-ce-que-fidel-disait-d-anna-belen-montes.html