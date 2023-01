Cuba: Des jeunes de Saint-Vincent-et-Grenadines vont étudier à Cuba

Kingstown, 14 janvier (Prensa Latina) Des jeunes de Saint-Vincent-et-les Grenadines se préparent aujourd’hui en vue de leur voyage prévu dans les prochains jours pour faire des études supérieures à Cuba, a rapporté une source diplomatique.

L’ambassadeur de Cuba sur place, José M. Leyva, a échangé avec les personnes sélectionnées, leur a parlé de l’histoire de son pays, de la situation actuelle, ainsi que des caractéristiques et des avantages de son système éducatif.

Au cours de la rencontre effectuée au sein de la légation diplomatique cubaine, il leur a souhaité beaucoup de succès dans leur formation professionnelle et humaine, et a rappelé la vocation solidaire qui anime et unit les deux nations.

Leyva a déclaré aux jeunes que "ce programme de bourses est une preuve supplémentaire de la générosité de la Révolution, de la fraternité avec Saint-Vincent-et-les Grenadines, les Caraïbes et les peuples du monde ».

Le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, est venu en visite officielle au début du mois de décembre dernier dans ce pays insulaire d’un peu plus de 111 000 habitants, lors de la première étape d’une tournée dans les Caraïbes qui a inclus la Barbade et la Grenade.

"Cette visite aura pour résultat la consolidation des liens politiques qui sont excellents et permettra d’avancer dans nos relations de coopération", avait souligné le Président lors d’un dialogue avec le Premier ministre Ralph Gonsalves.

Devant le personnel de santé des deux nations, le chef du Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines avait indiqué que "les États-Unis d’Amérique ne comprennent pas le caractère internationaliste et désintéressé du peuple cubain ».

La Havane entretient actuellement des liens au plus haut niveau avec les 14 États indépendants qui composent la Communauté des Caraïbes, fondés sur le respect, l’égalité, la coopération et la solidarité.

Plus de 50 000 jeunes originaires de ces pays ont obtenu leur diplôme dans des universités cubaines et des brigades médicales cubaines ont déjà fourni ou fournissent encore des soins dans ces pays.

