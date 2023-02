Cuba: Discours de Miguel Díaz-Canel au VIIe Sommet de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC). Buenos Aires, Argentine, 24 janvier 2023

Cher Président Alberto Fernández :

Vos Excellences les chefs d'État et de gouvernement et autres chefs de délégation :

Chers amis d'Amérique latine et des Caraïbes :

Revenir à Buenos Aires pour cette rencontre des nations est un motif de joie, surtout après les jours d'euphorie collective qui ont débordé de ses énormes avenues pour un triomphe que nous sentons être le nôtre en Amérique latine et dans les Caraïbes.

La joie est complétée et honorée par la réincorporation totale du Brésil par décision de notre cher Lula, à qui nous exprimons tout notre soutien et notre solidarité face aux actes violents et antidémocratiques qui ont cherché à générer le chaos et à ne pas respecter la volonté majoritaire du peuple brésilien, qui l'a élu président.

Nous sommes unis et appelés par l'indispensable intégration latino-américaine et caribéenne, dans ce mécanisme divers et inclusif, fondé sur une profonde vocation d’indépendance.

À Washington, la volonté de nous diviser, de nous stigmatiser et de nous subordonner à leurs intérêts persiste, près de 200 ans après la promulgation de la Doctrine Monroe. En témoigne la réunion hémisphérique exclusive de Los Angeles où, abusant de son pouvoir d'hôte et fermant les yeux et les oreilles aux demandes de la majorité, elle nous a exclus, fracturés et ignorés.

L'échec politique de cette réunion a démontré l'isolement de la stratégie d'hégémonisme et de domination, face au sentiment d'unité et de souveraineté que partagent nos nations.

Cuba a réitéré dans toutes les réunions internationales la dangereuse escalade des actions qui visent à éterniser l'hégémonisme impérialiste en s'attaquant au multilatéralisme et à la paix.

La réalité têtue sera toujours plus forte que toute tentative de nous diviser, car nous partageons les défis découlant d'un ordre international injuste, spoliateur et antidémocratique, qui nous empêche de surmonter les niveaux alarmants de pauvreté, de chômage, d'insécurité alimentaire et d'exclusion qui caractérisent le panorama économique et social de la région, toujours la plus inégalitaire de la planète.

Il est donc urgent de resserrer les rangs et de projeter une vision stratégique vers l'intégration économique, sociale et culturelle, qui nous permettra d'avancer vers le développement durable.

Qu'est-ce qui nous empêche de nous compléter, de stimuler le commerce intrarégional et d'accroître les investissements dans les domaines d'intérêt commun ?

Il est urgent de trouver des solutions équitables au problème de la dette extérieure ; et il est essentiel d'exiger la fin des mesures coercitives unilatérales et des blocus illégaux.

Face à un modèle culturel hégémonique, il est nécessaire de défendre notre large et riche culture, véritable fruit de siècles de tradition et de métissage, et pierre angulaire du processus d'émancipation et d'intégration de nos peuples.

Dans un monde post-pandémique complexe et difficile, qui souffre globalement des graves répercussions économiques, politiques et sociales des conflits militaires et des impacts imparables du changement climatique, la seule possibilité pour ceux d'entre nous qui viennent d'un passé colonial et néo-colonial commun est l’unité.

En ce sens, Cuba soutient comme un projet intéressant et utile l'idée de créer l'Agence latino-américaine des médicaments.

Chers collègues :

Le gouvernement des États-Unis s'obstine à détruire le modèle de développement que nous, Cubains, avons souverainement décidé de construire, par une politique cruelle, illégitime, illégale et immorale d'asphyxie économique.

Il utilise son hégémonie technologique et son contrôle des médias et des plateformes numériques pour mener des opérations de déstabilisation, une guerre médiatique sans précédent et pour promouvoir un soi-disant "changement de régime", avec le soutien de dizaines de millions de dollars provenant du budget fédéral.

Sa décision infondée et unilatérale d'inclure Cuba dans la liste fallacieuse des États présumés sponsors du terrorisme a de graves répercussions sur nos aspirations en matière de développement.

Je remercie encore une fois cette Communauté et ses Etats membres pour leur appel fort en faveur de l’élimination de Cuba de la liste et de la levée du blocus.

Cuba ne se laissera pas intimider par de telles agressions. Nous ne trahirons pas l'histoire de la résistance, de la dignité et de la défense de la justice sociale qui a fait de la Révolution cubaine une force émancipatrice pour les êtres humains.

Nous ne nous limitons pas à la résistance. Cuba n'a pas cessé de créer, dans les dures années de confrontation à la pandémie et au blocus intensifié par 243 mesures appliquées par l'administration Trump. Les vaccins, des dizaines de nouveaux médicaments et protocoles de soins, ainsi que de nouveaux équipements et traitements, confirment la valeur de cette résistance créative.

Distingués collègues :

Nous sommes encouragés par les changements dans le paysage politique régional, orientés vers la justice sociale et la recherche de la paix et de la souveraineté.

En ce moment, le peuple péruvien mérite notre attention et notre solidarité. C'est à nos frères et sœurs péruviens de trouver eux-mêmes des solutions à leurs problèmes.

Avec les amples arguments que nous offre l'histoire, je dis également que nous ne reconnaissons et ne reconnaîtrons aucune autorité à l'OEA, qui est l'organisation qui, au service des États-Unis, a soutenu et continue de soutenir les interventions militaires, les coups d'État et l'ingérence en Amérique latine et dans les Caraïbes contre des gouvernements populaires et légitimes. L'OEA est l'organisation qui n'a rien fait contre les meurtres, la torture, les disparitions forcées et la persécution des dirigeants sociaux, progressistes et de gauche de la région, qui resteront à jamais dans notre mémoire.

Cuba a ratifié à plusieurs reprises, mais cela va sans dire aujourd'hui, son soutien et sa ferme solidarité avec les gouvernements légitimes du Venezuela, du Nicaragua et de la Bolivie, qui font l'objet de tentatives persistantes de déstabilisation.

De même, nous soutenons les justes demandes de réparation pour les dommages causés par l'esclavage et le colonialisme à nos frères des Caraïbes, qui ont besoin et méritent un traitement équitable, spécial et différencié.

Nous accompagnerons toujours les nobles causes : l'indépendance de Porto Rico ; la stabilité et la paix en Haïti, fondées sur le plein respect de sa souveraineté ; le processus de paix en Colombie ; et le droit de l'Argentine sur les îles Malvinas, Sandwich du Sud et Géorgie du Sud, ainsi que sur les espaces maritimes environnants.

Nous condamnons les actions et les menaces contre la délégation du président Nicolas Maduro, dénoncées par le gouvernement vénézuélien.

Et depuis notre chère Argentine, dont les femmes ont marqué l'histoire régionale par un héroïsme sans pareil, je transmets toute notre solidarité et notre soutien à la vice-présidente Cristina Fernandez.

Amis d'Amérique latine et des Caraïbes :

Sous la direction de l'Argentine et de son président, Alberto Fernández, la CELAC a connu des progrès remarquables en 2022, que nous devons continuer à consolider. Nous avons (sic!) apportons notre plein soutien à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et au frère Ralph Gonsalves pendant sa présidence de la CELAC en 2023, toujours guidés par la maxime de l'unité dans la diversité, de la solidarité et de la coopération, dans le strict respect des postulats de la Proclamation de l'Amérique latine et des Caraïbes comme zone de paix.

Vous pouvez également compter sur Cuba en tant que président du Groupe des 77 plus la Chine au cours de cette année, au cours de laquelle nous travaillerons sans relâche pour représenter dignement les intérêts des nations du Sud.

Nous sommes inspirés par les idéaux intégrationnistes des héros de l'Amérique latine et des Caraïbes. La CELAC est l'œuvre de nous tous. La renforcer est une nécessité urgente et un devoir partagé pour réaliser l'unité et l'intégration de notre Amérique.

Merci beaucoup.

(Cubaminrex)

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/311539-discours-prononce-par-le-president-de-la-republique-de-cuba-miguel-diaz-canel-bermudez-lors-du-viie-sommet-de-la-communaute-des-etats-damerique-latine-et-des-caraibes-celac-buenos-aires-argentine-24-janvier-2023